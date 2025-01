Dopo la messa in onda della puntata del 13 gennaio è tempo di pagelle per alcuni del protagonisti del Grande Fratello. Sotto la lente sono finite Helena Prestes, la cui eliminazione ha colto di sorpresa tutti quanti e Jessica Morlacchi. La cantante ha deluso nuovamente i telespettatori visto che non ha mostrato nessun pentimento per i suoi atteggiamenti delle scorse settimane e per questo merita una grave insufficienza in pagella. Promosse a pieni voti le due opinioniste del programma.

Jessica delude ancora: voto 3 in pagella

Dopo aver abbandonato il gioco nel corso della scorsa puntata, Jessica Morlacchi è tornata nella Casa per un confronto con Helena. Peccato che la cantante non abbia fatto mea culpa per quanto accaduto con la modella brasiliana nelle scorse settimane.

Insomma, poteva essere l'occasione per ammettere i propri sbagli ma non c'è stato nulla da fare. Lei è convinta di avere ragione e basta. Nemmeno un briciolo di pentimento nelle sue parole, nulla di nulla. Ha deluso le aspettative e per questo il suo voto in pagella è 3. Per fortuna, a detta di molti, è tornata solo per una puntata. Non si sentirà la sua mancanza nelle settimane a venire.

Helena eliminata a sorpresa: voto 5

Helena Prestes è la nuova eliminata di questa puntata del Grande Fratello e sicuramente la sua uscita avrà delle ripercussioni sulle dinamiche della Casa. Nel bene e nel male è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione, in grado di creare discussioni e animare la Casa.

Ora che è uscita, gli autori dovranno inventarsi qualcosa per ravvivare questa edizione. Dispiace per la sua uscita, anche se, per la verità, forse meritava di essere squalificata dopo il lancio del bollitore. Unica nota positiva il fatto che la gieffina abbia ammesso i suoi errori e abbia chiesto scusa, a differenza degli altri inquilini.

Si è scusata in primis con Jessica e poi con Shaila per alcune affermazioni fatte su di lei negli ultimi mesi. Facendo un bilancio di tutto, il suo voto in pagella è 5.

Pagelle del 13/01: Cesara e Beatrice meritano una piena sufficienza

Cesara Buonamici merita un bel 7 in pagella visto che finalmente ha assestato un colpo a Jessica Morlacchi in diretta tv, accusandola di aver reso Helena un personaggio da odiare dagli altri inquilini.

E stata infatti la cantante ad aizzare i suoi compagni di avventura contro la modella brasiliana, ancor prima del famoso momento del lancio del bollitore. Anche Beatrice Luzzi ha assestato dei bei colpi con la sue opinioni. In particolare quando ha detto a MariaVittoria che non doveva sforzarsi di piangere per Tommaso: "perché tanto le lacrime non escono". Chapeau. Voto 7 anche per lei.