Le trame de Il Paradiso delle Signore del 2021 si preannunciano irte di colpi di scena ma ci saranno anche dei graditi ritorni per il vasto pubblico che segue la soap di Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'attesa maggiore sarà incentrata sul ritorno in scena della bella Marta, moglie di Vittorio Conti, la quale tornerà in scena dopo un lungo periodo di assenza. Si era parlato di un ritorno anche della coppia composta da Riccardo e Nicoletta anche se l'attrice Federica Girardello ha frenato l'entusiasmo dei tantissimi fan.

Il ritorno di Marta nel cast de Il Paradiso delle signore: le trame del 2021

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore per il 2021 rivelano che l'attenzione sarà incentrata tutta sul personaggio di Marta, interpretato dall'attrice Gloria Radulescu.

Da qualche tempo, infatti, la moglie di Vittorio ha lasciato Milano per trasferirsi in America e intraprendere una nuova attività lavorativa a New York.

Un'esperienza importante per Marta che, in quell'occasione, venne spinta proprio da Vittorio ad accettarla e a cambiare così vita. Adesso, però, per lei è giunto il momento di rientrare in scena e non sarà facile affrontare la situazione che si è venuta a creare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che l'attrice di Marta è già tornata sul set della serie, così come ha confermato nelle scorse settimane ai suoi numerosi fan che la seguono sui social.

Marta e Vittorio: amore in crisi per colpa di Beatrice?

Radulescu, quindi, è impegnata con le riprese degli episodi che la vedranno protagonista a partire dal prossimo mese di febbraio e fino alla fine di questa quinta stagione che chiuderà i battenti a maggio.

Il suo ritorno, però, potrebbe non essere sereno: Vittorio, infatti, è sempre più vicino a sua cognata Beatrice e i due ormai condividono non solo la casa ma anche l'attività lavorativa. Passano moltissimo tempo assieme al Paradiso, dove Beatrice è stata assunta come segretaria di Luciano.

Vittorio e Beatrice si prometteranno di mantenere una certa distanza e di non cedere alla passione, ma per i due non sarà per nulla facile resistere alle tentazioni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attrice di Nicoletta 'frena' sul ritorno: le novità de Il Paradiso delle signore

Un altro ritorno annunciato era quello riguardante Nicoletta, interpretata dall'attrice Federica Girardello. Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021, parlavano di un suo rientro a Milano con il fidanzato Riccardo ma questa potrebbe non essere la realtà dei fatti.

Girardello, infatti, in una recente diretta social ha ammesso che al momento non è previsto un suo ritorno sul set della soap e così ha smorzato l'entusiasmo dei tantissimi fan che speravano di rivederla in scena entro la fine di questa quinta seguitissima serie del Paradiso.