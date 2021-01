Un posto al sole prosegue il suo appuntamento con il pubblico di Rai 3 e, secondo le anticipazioni, molte sorprese aspettano i protagonisti. Nella settimana dal 25 al 29 gennaio, Michele e Vittorio dovranno fare i conti con Chiara alla guida della radio, ma i due personaggi non avranno solo problemi lavorativi. Per il giovane Del Bue la mancanza di Alex si farà sentire, mentre il giornalista avrà ancora una crisi con Silvia a causa dell'aggressione subita. La proprietaria del Vulcano, inoltre, chiederà a Diego di affiancarla nella gestione dell'attività. Roberto sarà tormentato dalla partenza di Marina, mentre Filippo e Serena si impegneranno ad aiutare Leonardo.

Infine, Clara capirà l'interesse di Barbara per Alberto e Franco riceverà una sorpresa inaspettata.

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Chiara metterà in difficoltà Michele

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 gennaio raccontano che per Michele e Vittorio arriveranno diversi problemi in radio. Il comportamento di Chiara che imporrà la sua nuova linea editoriale deluderà molto il giornalista, mentre il giovane Del Bue troverà una soluzione al problema, ma dovrà fare i conti con l'influencer Rick Tok. II figlio di Guido soffrirà molto per la mancanza di Alex e, anche per Michele, i problemi non si limiteranno alla sfera lavorativa. Dopo aver incontrato il presunto aggressore di Silvia, il giornalista convincerà sua moglie a rivolgersi alla polizia e i fantasmi del passato torneranno a minare la serenità della coppia che si troverà ad affrontare un nuovo momento di crisi.

Clara andrà a vivere con Alberto nella nuova casa, ma avrà dei dubbi

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 gennaio rivelano che Silvia si troverà in difficoltà al Vulcano dopo la partenza di Alex e chiederà a Diego di farle da braccio destro. La donna penserà di risolvere i problemi di gestione del bar grazie all'appoggio del figlio di Raffaele.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto per Roberto il pensiero di Marina sarà tutt'altro che superato e l'imprenditore si darà da fare per ottenere delle informazioni sulla donna. Lara, tuttavia, continuerà a sedurre l'imprenditore che non sarà affatto indifferente al fascino della sua nuova aiutante che però sembrerà nascondergli qualcosa. Filippo e Serena saranno preoccupati per Leonardo e, dispiaciuti per la sua solitudine, decideranno di continuare ad aiutarlo.

Clara e Alberto andranno ad abitare nel nuovo appartamento, ma riceveranno subito una visita inaspettata che farà insospettire la donna. La compagna di Alberto, infatti, sembrerà aver capito che Barbara prova interesse per il padre di suo figlio e questo la preoccuperà. Il seminterrato di Palazzo Palladini, invece, verrà messo in affitto e qualcuno sembrerà subito molto interessato all'immobile. Infine, Franco sarà in crisi per l'imminente partenza di Angela per Venezia, ma presto, per il padre di Bianca arriverà una sorpresa che lo renderà felice.