Nella settimana che va dal 18 al 22 gennaio andranno in onda le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni rivelano che Salvatore sarà protagonista di una lite con il padre, ma verrà difeso da Gabriella che lo trascinerà in Caffetteria. Sarà proprio lì che i due ragazzi si baceranno e la Rossi inizierà ad allontanarsi sempre di più da Cosimo. Nel frattempo Clelia andrà a ritirare le analisi prescritte da suo medico dopo il malore e scoprirà di essere in dolce attesa. Beatrice invece proverà in tutti i modi a non innamorarsi del cognato: tuttavia, il desiderio di formare una famiglia insieme a Vittorio, soprattutto dopo aver scoperto che quest'ultimo non potrà mai avere figli da Marta, crescerà sempre di più.

Agnese stanca della prepotenza di Giuseppe, Vittorio riceve una lettera da Marta

Nel corso delle nuove puntate della soap Agnese sarà sempre più succube del marito. Giuseppe impaurirà la sarta con parole molto forti e offensive costringendo la donna a non recarsi più al lavoro. Salvatore si arrabbierà molto e non tollererà più la prepotenza del padre. Tra Rocco e Irene intanto l'intesa crescerà sempre di più. I due saranno sempre più legati, ma il ritorno di Maria al grande magazzino non avrà conseguenze positive per il futuro della nuovissima coppia. Nel frattempo Salvatore e Gabriella decideranno di pensare ad Agnese, prendendosi cura di lei. La stilista si sentirà trascurata dal suo futuro marito e inconsciamente si riavvicinerà al suo ex fidanzato.

La vedova Conti intanto cercherà di non innamorarsi di nuovo di Vittorio e decideranno insieme di non affondare nei ricordi di quando erano giovani.

Malgrado Beatrice farà di tutto per togliersi dalla mente il cognato, continuerà a immaginare la sua vita accanto a lui. Intanto Rocco, grazie all'aiuto di Don Saverio, troverà un alloggio a Irene per far sì di non dormire più nel locale del Paradiso.

Maria sarà sempre più sospettosa sul rapporto nato durante la sua assenza tra Rocco e la Venere. Successivamente in casa Conti arriverà una lettera da parte di Marta: la donna scriverà un messaggio appassionante al marito con l'intento di scaldare il suo cuore e colmare la sua mancanza. Durante i nuovi episodi Salvatore non potrà più trattenersi davanti ai continui brutti comportamenti di Giuseppe e litigherà in maniera violenta con lui.

Gabriella sentirà le urla provenienti da casa Amato e si recherà da Salvo per difenderlo, trascinandolo in Caffetteria per calmare la sua ira.

La Calligaris scopre di aspettare un figlio

Il giorno successivo alla lite con il padre, Salvatore si confiderà con il socio e gli racconterà di aver dormito in Caffetteria. Il giovane Amato però non racconterà tutto a Marcello. Salvo ometterà i dettagli di quella serata: ovvero il bacio con Gabriella. Nel frattempo anche la stilista inventerà delle scuse per non passare del tempo con il suo futuro marito. Dopo il malore di Clelia, come visto nelle precedenti puntate, la Calligaris si assenterà dal grande magazzino per ritirare il referto medico. L'assenza della donna però, si prolungherà e Luciano finita per allarmarsi.

Successivamente la Rossi si confiderà con Laura e le racconterà quello che è successo con il suo ex fidanzato. Clelia intanto tornerà finalmente a casa Cattaneo con una bellissima notizia per Luciano, pronta a sconvolgere il futuro della coppia: la Calligaris sarà incinta. Il desiderio di formare una famiglia coinvolgerà anche Vittorio e Beatrice che nel frattempo verrà a conoscenza che Vittorio non potrà mai avere figli da Marta. Il dottor Conti proverà a rispondere alla lettera della moglie, ma non troverà le giuste parole.