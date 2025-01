Nelle prossime puntate di Tradimento, si arriverà a una rottura definitiva tra Tolga e Oltan. Il ragazzo non tollererà il ricatto che il padre ha fatto a Güzide per ottenere dei favoritismi a livello giudiziario, favori che hanno portato la donna a perdere il suo ruolo di giudice. Tolga arriverà a una decisione, seppur sofferta: non vuole più suo padre nella sua vita e gli chiederà di non considerarlo più suo figlio.

Tolga sconvolto dal ricatto di Oltan nei confronti di Güzide

Tolga resterà sconvolto quando scoprirà del ricatto di Oltan ai danni di Güzide.

La donna perderà il suo ruolo di giudice e Tolga scoprirà dal padre in che modo l'ha minacciata per ottenere dei favoritismi durante un processo. Gli farà vedere il video in cui Ozan sembra che uccida Kaan, e gli dirà di averla minacciata con questa faccenda perché lui l'aveva aiutata con la faccenda giudiziaria di Oylum, per questo le ha chiesto qualcosa in cambio.

Esaudire questa richiesta, però, è costato caro a Güzide, visto che è stata accusata di abuso di potere, venendo cacciata dal tribunale. Tolga non saprà cosa fare, si vergognerà del comportamento del padre, anche perché lui considera Güzide la madre che non ha mai avuto.

Tolga vuole allontanare Oltan dalla sua vita

Tolga avrà modo di parlare con Oylum.

Gli esternerà il suo dispiacere, anche perché non saprà come guardare Güzide e Ozan negli occhi, visto quello che ha combinato il padre. La ragazza sarà molto premurosa nei suoi confronti e lo spronerà a fare la cosa che ritiene più giusto.

Per questo motivo, Tolga organizzerà una cena con il padre e coglierà la palla al balzo per dirgli che non lo vuole più nella sua vita.

Tolga rifiuta il padre

Tolga arriverà nel ristorante in cui l'attende il padre e lo inviterà a seguirlo in bagno, per avere un incontro in privato. "Sei qui per la faccenda di Güzide? Abbiamo già discusso di questo", gli dirà Oltan, ma Tolga gli spiegherà che è arrivato il suo momento di parlare. "Se sei venuto a dirmi che hai scelto di allontanarmi per Oylum, ti consiglio di rivedere la tua decisione", dirà Oltan, ma Ozan avrà la risposta pronta: "Non sto scegliendo l'amore per Oylum, sto solo scegliendo il giusto: mi ha fatto capite la persona che sei".

"Sei un opportunista. Ozan ha commesso un crimine, ti chiede aiuto e tu registri un video per usarlo contro sua madre?", dirà deluso Tolga, ribadendo che non vuole diventare un uomo spietato come lui. "Ti pentirai di quello che stai dicendo", dirà Oltan, capendo che ormai Tolga ha deciso di fare la sua scelta. "Da questo momento sei pregato di non considerarmi più tuo figlio, non voglio più vederti", dirà Tolga, "per me pensare di avere un padre come te è solo un dolore".