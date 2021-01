Le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in onda dal 25 al 29 gennaio saranno ricche di novità. L'affare che Arturo Bergamini e Umberto Guarnieri dovevano portare a termine, riportando la pace tra le due famiglie, svanirà improvvisamente in seguito alla morte del padre di Cosimo. Il commendatore cercherà di approfittare del triste momento per la famiglia di Arturo per cambiare le clausole in merito al contratto che Bergamini senior non è riuscito a firmare. Solo grazie all'intervento di Federico, Umberto, tornerà sui suoi passi e Cosimo, felice per la bellissima notizia, prenderà una decisione che non piacerà affatto al povero Salvo.

Quest'ultimo cercherà di riprendersi Gabriella ma non vi riuscirà. Infine, Adelaide sarà sorpresa dal comportamento del giovane Cattaneo.

Guarnieri cambia i patti contrattuali dopo la morte di Arturo

Come visto nella puntata di venerdì 22 gennaio, Adelaide ha preparato una cena a Villa Guarnieri per sancire l'alleanza e la pace tra le famiglie Guarnieri e Bergamini. Nel corso della serata però, prima di firmare il contratto tra Umberto e Arturo, il padre di Cosimo ha avuto un improvviso malore e ha perso la vita tra le braccia del figlio Cosimo. Le anticipazioni rivelano che nei prossimi episodi Cosimo dovrà gestire gli affari di famiglia e suggellare il patto con Guarnieri che Arturo non ha fatto in tempo a firmare. Il commendatore però approfitterà della situazione e ribalterà le condizioni stabilite in precedenza con il defunto.

Il figlio di Arturo non prenderà bene il volta faccia di Umberto e tristemente ne parlerà con Vittorio, cercando di convincere quest'ultimo a parlare con Umberto: l'obiettivo sarà quello di tentare di farlo tornare sui suoi passi. Il dottor Conti però non riuscirà nel suo intento e non convincerà Guarnieri.

Federico convince Umberto a tornare sui suoi passi

Durante le puntate in onda fino al 29 gennaio, anche Federico verrà a conoscenza dello spiacevole comportamento da parte del suo padre biologico e deciderà di intercedere in favore di Cosimo. L'intervento dello scrittore avrà uno strepitoso successo. Umberto cambierà idea e manterrà i patti stabiliti prima della morte di Arturo.

Adelaide rimarrà spiazzata e Cosimo sarà talmente felice da decidere di non annullare le nozze con la sua amata: il matrimonio tra Rossi e Bergamini verrà celebrato nonostante tutto. Questa decisione però non farà per niente felice Salvatore Amato che, nel frattempo, userà ogni mezzo a sua disposizione nel tentativo di riconquistare l'ex fidanzata. Gabriella così non avrà altra scelta che dire sì e convolare a nozze con l'uomo che la ama follemente.