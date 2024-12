Jana decide di confessare a Manuel che il suo nome non è reale e nelle puntate spagnole La Promessa che andranno in onda prossimamente su Rete 4, racconterà il vero motivo del suo arrivo al palazzo. Il primo incontro con Cruz non è stato casuale, così come la richiesta di iniziare a prendere servizio in quel preciso luogo. Il suo obiettivo era trovare suo fratello e scoprire che cosa è successo alla loro madre Dolores. Exposito sarà quindi sincera con il marchesino, accettando il rischio di essere allontanata per sempre.

La confessione: 'Manuel, il mio nome non è Jana'

Nelle puntate spagnole La Promessa Jana sta vivendo un momento magico, anche se Cruz sta tentando di ostacolarla in tutti i modi. Non deve più nascondere il suo amore per Manuel e sa che passerà tutta la vita con lui. O almeno, questo si augura, visto che Cruz sta preparando una trappola per eliminarla definitivamente.

Jana dovrà essere sincera con Manuel, dopo che lui le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie. Non può mentire all'infinito, specie all'uomo che ama. Sa però che rischia di essere allontanata, perché per anni gli ha nascosto troppi segreti.

In un pomeriggio nebbioso, Jana guarderà fuori dalla finestra della sua camera e capirà che non è più possibile tergiversare.

Raggiungerà Manuel: ha qualcosa da dirgli che cambierà per sempre il loro rapporto.

Il marchesino cambierà espressione, pensando che Jana abbia cambiato idea sul matrimonio, ma questa ipotesi sarà completamente lontana dalla realtà: ''Il mio nome non è Jana'', gli dirà la sua promessa sposa.

La reazione di Manuel alla confessione di Jana

Manuel resterà in silenzio, mentre Jana gli racconterà tutta la sua storia. In realtà si chiama Mariana e Curro è Marcos, il fratello che ha cercato per tutti questi anni. Dopo una lunga pausa, arriverà la sua risposta.

Il marchesino non farà altro che abbracciare Jana, rassicurandola sul fatto che la ama e l'amerà per sempre, qualsiasi cosa sia successa nel passato.

Le dirà anche che considera Curro come un fratello e che nessuno potrà ostacolare il loro amore. Purtroppo per lui, non sa che Cruz ha in mente un piano malvagio per separarli.

