Prosegue l'appuntamento quotidiano di successo con Il Paradiso delle Signore e le trame delle nuove puntate in onda durante il mese di febbraio 2021 rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena e di graditi ritorni. Occhi puntati in primis sul personaggio di Marta che tornerà di nuovo in scena dopo un lungo periodo in cui è stata lontana da Milano per intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Ma nel momento in cui tornerà a casa, dovrà prendere atto della nuova vita di suo marito Vittorio. Occhi puntati anche su Clelia e Luciano che saranno al centro di quello che può essere considerato uno "scandalo" per l'epoca.

L'atteso ritorno di Marta da Vittorio: trame Il Paradiso delle signore di febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore del mese di febbraio rivelano che per Marta arriverà il momento di rimettere di nuovo piede in città, a casa da suo marito e di abbandonare così il "sogno americano" che ha coltivato con successo per qualche mese.

Una situazione che non sarà per niente facile per Marta, dato che in questi mesi in cui è stata via per lavoro, sono cambiate un bel po' di cose nella vita di suo marito.

L'uomo, infatti, ha conosciuto quella che è diventata a tutti gli effetti la sua nuova famiglia composta da Beatrice, Serena e Pietro. I tre sono entrati a far parte del suo quotidiano e Vittorio sente che ormai non ne può fare a meno.

Vittorio è cambiato dopo l'arrivo di Beatrice

Le trame de Il Paradiso delle signore di febbraio rivelano che il rapporto tra Vittorio e Beatrice diventerà sempre più forte e intenso al punto che tra i due potrebbe esserci anche un riaccendersi della passione, dopo il flirt che hanno avuto in gioventù.

Cosa succederà a questo punto? Il ritorno di Marta farà sì che Vittorio non si lasci andare con Beatrice oppure Conti si ritroverà diviso tra sua moglie e sua cognata?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap.

Clelia e Luciano nel mirino: le trame de Il Paradiso delle signore di febbraio

Ma non è tutto, perché nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del mese di febbraio ci sarà spazio anche per le tormentate vicende della coppia composta da Clelia e Luciano.

I due scopriranno di aspettare un figlio ma se da un lato questa notizia li renderà felici dall'altro sanno benissimo che non possono vivere la loro storia alla luce del giorno, complice il fatto che il ragioniere è sposato ufficialmente con un'altra donna.

Quando la notizia della gravidanza diventerà ormai di dominio pubblico, ecco che Clelia apparirà in forte crisi. La donna, infatti, verrà considerata una "sfasciafamiglie" e per tale motivo prenderà in considerazione anche l'idea di scappare via da Milano così da poter stare lontana da tutto e tutti.