Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse nel corso del 2021 su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Uno degli eventi maggiormente attesi dal pubblico, però, avrà a che fare con il ritorno in scena della bella Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu. La donna rientrerà a Milano dopo un lungo periodo di assenza e dovrà fare i conti con una situazione familiare del tutto diversa che coinvolgerà suo marito Vittorio Conti.

Marta rientra a Milano da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che il ritorno in scena di Marta è previsto per le puntate della soap opera che andranno in onda durante il mese di febbraio.

Per la nipote della contessa Adelaide non sarà facile fare i conti con una realtà completamente diversa rispetto a quella che ha lasciato nel momento in cui ha scelto di trasferirsi per qualche tempo in America.

Dopo la sua partenza, infatti, Vittorio ha ricevuto la visita di sua cognata Beatrice e dei due nipoti Pietro e Serena che ormai sono entrati a far parte stabilmente della vita dell'uomo. Come reagirà Marta di fronte a questa situazione che potrebbe avere delle ripercussioni sul suo matrimonio?

Marta conosce la nuova famiglia di Vittorio Conti

L'attrice in una recente intervista ha ammesso che durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse nel 2021 su Rai 1, Marta dovrà rapportarsi con la nuova famiglia di Vittorio e quindi le trame messe a punto dagli sceneggiatori, la vedranno protagonista assieme a Beatrice, Pietro e Serena.

Riuscirà la bella Marta ad instaurare un buon rapporto con la cognata Beatrice i i suoi due figli, oppure le due donne saranno sul piede di guerra? Intanto la contessa Adelaide, durante l'assenza della nipote, comincerà ad avere dei sospetti sul legame sempre più stretto tra Vittorio e Beatrice.

La 'Venere' Sofia sarà al centro delle trame de Il Paradiso delle signore del 2021

E poi ancora al centro delle trame de Il Paradiso delle signore del 2021 ci saranno le vicende della nuova "Venere" Sofia Galbiati che, in un primo momento, era stata scelta come sostituta di Marcello all'interno della Caffetteria.

Alla fine, però, riuscirà a conquistare un posto all'interno del grande magazzino e puntata dopo puntata diventerà una delle nuove protagoniste della serie pomeridiana di Rai 1.

In particolar modo verranno fuori dei nuovi risvolti sulla giovane commessa Sofia e la sua storia personale diventerà parte integrante del racconto dei prossimi attesissimi episodi.

Salvatore affronterà sua mamma: gli spoiler de Il Paradiso delle signore

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà anche un altro "mistero" da risolvere che avrà a che fare con Salvatore. Nel momento in cui il ragazzo troverà la lettera che aveva scritto per Gabriella, si renderà conto che non la stilista del Paradiso non l'ha mai letta e quindi non è mai venuta a conoscenza dei suoi reali sentimenti.

Un durissimo colpo per Salvatore che non intende farla passare liscia a chi gli ha mentito. Per questo motivo, il ragazzo deciderà di indagare e i suoi sospetti ricadranno soprattutto sulla mamma, che affronterà in un durissimo scontro a "viso aperto".

Insomma i nuovi appuntamenti con la soap pomeridiana di Rai 1 si preannunciano davvero imperdibili per gli oltre due milioni di telespettatori che tutti i giorni seguono con grande attenzione le avventure dei vari protagonisti. Un successo che, quasi sicuramente, spingerà la Rai a dare il via libera per le riprese della sesta stagione della soap, che nel caso in cui venisse riconfermata andrebbe in onda dal prossimo settembre.