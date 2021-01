Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate dal 18 al 22 gennaio 2021 su Rai 1 preannunciano la notizia della gravidanza di Celia. Il malore che l'aveva colta di sorpresa in magazzino era dunque portatore di una lieta notizia. Come la prenderà Luciano?

Intanto, il matrimonio di Gabriella e Cosimo pare sempre più a rischio. La giovane Rossi, non riuscendo a nascondere il suo sentimento ancora vivo per Salvo, finirà per baciarlo. Occorre tuttavia fare una scelta al più presto. Beatrice invece proverà a stare lontana da Vittorio, anche se sembrerà illuminarsi quando verrà a sapere che Marta non può avere figli.

Clelia è incinta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 gennaio

Federico non è ancora riuscito a perdonare del tutto Silvia, ma dovrà affrontare anche un'altra situazione scomoda.

Nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore, Clelia scopre di essere incinta di Luciano. Il ragioniere si era tanto preoccupato per lei in seguito al malore che l'aveva sorpresa in magazzino, ma di certo non poteva immaginare di diventare padre.

Clelia, dopo aver accettato il consiglio di Luciano di sottoporsi ad accertamenti medici, andrà a ritirare le analisi, scoprendo così di essere in dolce attesa.

La bella Calligaris, emozionata come non mai, comunica a Luciano che tra qualche mese diventeranno genitori, un sogno che si avvera dopo tanto tempo in cui sono stati costretti a nascondere il loro amore.

Chi non sembra prendere bene la notizia della gravidanza di Clelia è invece Federico, già affranto di suo per la separazione di Silvia e Luciano e per la scoperta di essere il figlio biologico di Umberto.

Gabriella e Salvatore si baciano

Stando alle anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle signore, ci sarà una svolta determinante nella storia d'amore di Gabriella e Cosimo, ormai prossimi alle nozze.

Salvo cercherà di proteggere Agnese dalle angherie di Giuseppe, diventato ormai incontrollabile e prepotente, tanto da farle pensare di lasciare il lavoro.

Dopo una lite con il padre, Salvatore si rifugerà in Caffetteria, venendo raggiunto poi da Gabriella. I due ritroveranno la passione di un tempo scambiandosi un bacio ricco di promesse.

Salvo sarà ovviamente al settimo cielo, propenso più che mai a riconquistare la ex fidanzata che, dal canto suo, cercherà di stare lontana il più possibile da Cosimo.

La scoperta di Beatrice: anticipazioni puntate Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 gennaio

Ci saranno interessanti novità anche per quanto riguarda il rapporto tra Vittorio e Beatrice. I due ex amanti non nascondono di essere ancora attratti l'uno dall'altra, ma sono anche consapevoli di non poter stare insieme.

Beatrice cercherà così di allontanarsi da Conti ma, quando verrà a sapere che Marta non può avere figli, sembrerà cambiare prospettiva.

Infine, nelle puntate de Il Paradiso delle signore della nuova settimana, Agnese sarà triste e affranta nella morsa di Giuseppe: chi potrà salvarla? Non resta che attendere le trame in programma su Rai 1.