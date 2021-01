Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Il Paradiso delle Signore e le trame delle nuove puntate in onda dall'11 al 15 gennaio 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Arturo Bergamini che deciderà di provare a fare chiarezza sul caso di Achille Ravasi, l'ex marito della contessa. Intanto Salvatore non riesce a togliersi dalla testa la sua ormai ex fidanzata Gabriella che, tra l'altro, è in procinto di convolare a nozze con Cosimo Bergamini.

Salvatore non si rassegna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11-15 gennaio

Nel dettaglio, Salvatore dopo aver preso coscienza di tutta la verità legata alla lettera che aveva scritto per Gabriella, si convincerà del fatto che le cose tra lui e la sua ex donna, sarebbero andate in maniera diverse se la ragazza avesse avuto modo di leggere subito la sua accorata lettera d'amore.

Ecco perché questo tarlo non darà tregua a Salvatore che non riuscirà a darsi pace e soprattutto non riuscirà a togliersi dalla testa il pensiero fisso che riguarda proprio la dolce stilista del Paradiso delle signore. Tra i due avrebbe trionfato l'amore se quella lettera non fosse stata nascosta?

Gabriella è pronta a voltare pagina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 gennaio 2021 rivelano che, mentre Salvatore non si darà pace e continuerà ad essere tormentato dai dubbi, Gabriella apparirà disposta a mettere una pietra sopra al passato.

La stilista, infatti, preferirà voltare pagina e lo farà in maniera definitiva anche perché ormai la sua vita è al fianco di Cosimo che sta per diventare suo marito a tutti gli effetti.

Salvatore proverà a darsi pace di fronte alla scelta della stilista oppure non si arrenderà? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Arturo indaga su Achille, l'ex marito di Adelaide: trame Il Paradiso delle signore 11-15 gennaio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al 15 gennaio 2021 su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare anche di una vecchia conoscenza della soap.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Trattasi di Achille Ravasi, l'ormai ex marito della contessa Adelaide, di cui si sono perse le tracce.

In seguito al ritorno di Adelaide a Milano, non è stata più proferita parola su Achille e tutto sembra essere avvolto nel mistero. A fare luce su questa situazione, però, ci penserà il perfido Arturo Bergamini che deciderà di indagare sulle sorti di Achille e scoprire così che fine abbia fatto l'ex marito di Adelaide.

Adelaide preoccupata per Umberto

La situazione, quindi, diventerà sempre più spinosa complici anche i continui conflitti tra Umberto e Arturo che non renderanno per nulla tranquilla la contessa. Adelaide, infatti, nel corso dei nuovi appuntamenti con la soap opera, apparirà sempre più in ansia e visibilmente preoccupata per le sorti del cognato, al quale consiglierà vivamente di non schierarsi contro Bergamini.

E poi ancora gli spoiler de Il Paradiso delle signore dall'11 gennaio in poi rivelano che Gabriella si metterà al lavoro per disegnare la prima maglia ufficiale della squadra ciclistica del Paradiso e intanto proverà in tutti i modi ad allontanare Salvatore.