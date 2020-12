L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore ritornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 4 gennaio 2021, quando prenderà il via la nuova settimana di programmazione su Rai 1. I nuovi episodi saranno trasmessi come sempre fino a venerdì 8 gennaio e si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla stilista Gabriella che sarà protagonista di un confronto con il suo ex fidanzato, mai dimenticato, Salvatore. E poi ancora la contessa Adelaide deciderà di affrontare, a quattr'occhi, Beatrice.

Salvatore ritrova la lettera per Gabriella: le trame de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 gennaio 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 4 all'8 gennaio 2021 rivelano che Salvatore farà una scoperta terribile che lo lascerà senza parole. Il ragazzo, infatti, si renderà conto che la famosa lettera che aveva scritto per Gabriella, in realtà non le è mai stata consegnata.

La missiva, infatti, è conservata ancora in casa di Salvatore e questo ovviamente alimenterà non pochi sospetti e dubbi da parte del ragazzo. Salvatore, quindi, comincerà a farsi mille domande su cosa possa essere successo e come se non bastasse dovrà fare i conti con un invito che lo spiazzerà.

Gabriella e Cosimo, infatti, hanno fissato la data del loro tanto atteso matrimonio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino all'8 gennaio 2021 rivelano che i due futuri sposi decideranno di invitare alle nozze anche Salvatore. Quest'ultimo, però, non riuscirà a non pensare alla lettera che non è stata mai consegnata a Gabriella.

Gabriella decide di affrontare l'ex Salvatore

Col passare dei giorni, Salvatore comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto di sua mamma Agnese e comincerà ad avere il timore che possa esserci il suo zampino.

A quel punto, quindi, Salvatore decide di chiedere a Rosalia se sappia qualcosa della lettera e soprattutto se c'entra per davvero Agnese in merito alla storia della sparizione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana 4-8 gennaio 2021 rivelano che Agnese riuscirà a trovare, per puro caso, la lettera che le era stata scritta dal suo ormai ex fidanzato Salvatore.

La stilista non resterà affatto indifferente e, a quel punto, deciderà di affrontare il ragazzo per avere un confronto diretto con lui.

Adelaide affronta Beatrice: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4-8 gennaio

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide, la quale non accetterà minimamente il rapporto sempre più stretto tra Vittorio e Beatrice.

Quest'ultima, infatti, ha scelto di trasferirsi a casa di Conti e la contessa non riuscirà a vedere di buon occhio questa convivenza. Così deciderà di affrontare la donna: tra Adelaide e Beatrice, quindi, ci sarà un duro confronto che si preannuncia imperdibile.