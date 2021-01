Nelle ultime ore, un post pubblicato da Andrea Cerioli su Instagram in occasione del secondo anniversario con Arianna, ha fatto sospettare che la compagna fosse incinta. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, costringendo l'ex tronista di Uomini e donne, a tornare sui social per fare chiarezza, smentendo una presunta gravidanza. Per il momento dunque, Arianna e Andrea non diventeranno genitori. Una notizia che deluderà i numerossimi fan della coppia che già stavano gioendo per il lieto evento. .

Andrea e Arianna di U&D presto genitori? Il Gossip impazza

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono una delle coppie più amate di Uomini e donne.

Pochi giorni fa, in occasione del loro secondo anniversario, l'ex tronista ha voluto fare gli auguri alla fidanzata pubblicando un post abbastanza ambiguo e che ha fatto subito pensare ai fan ad un lieto evento in arrivo. Il Gossip è dilagato in men che non si dica e, ad alimentare le speranze dei follower della coppia, anche alcuni commenti sotto il post di Andrea, come quello di Pietro Tartaglione, che dava il benvenuto all'ex tronista nella 'papi gang'.

Andrea Cerioli fa chiarezza: 'Arianna non è incinta'

Visto il tam tam scatenato dal post sopra citato, in queste ultime ore Andrea Cerioli ha rotto il silenzio ed è tornato sui social per fare un po' di chiarezza sulla presunta gravidanza di Arianna. Attraverso il suo profilo Instagram ha comunicato: "Deve esserci stato un misunderstanding.

Arianna non è incinta". Le aspettative dei numerosi follower della coppia sono andate deluse. Lo stesso Cerioli si è reso conto che le sue parole erano state travisate e che quanto scritto non era altro che una speranza per il futuro. Infatti questa volta, Andrea é stato chiaro: "Ho solo detto che non vedo l'ora che accada".

U&D, Cerioli svela divertito: 'Mi hanno chiamato anche i parenti'

Andrea non ha mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia e di diventare papà e in Arianna Cirrincione sembra aver trovato la donna giusta. Per il momento però, nessuna cicogna in arrivo per la coppia nata a Uomini e donne. Cerioli ha trovato anche il tempo di ironizzare su quanto accaduto e ha voluto condividere con i suoi follower un divertente retroscena.

Da quanto si legge, pare che Andrea abbia ricevuto le congratulazioni da parte di alcuni parenti dell'America, dopo che questi ultimi, come tutti, avevano capito dell'imminente arrivo di un pargoletto in casa Cerioli. Sembra ancora presto per l'arrivo di un bebé ed in attesa dell'annuncio (questa volta ufficiale), Arianna e Andrea si godono la spensieratezza del loro amore, continuando a convivere sotto lo stesso tetto in quel di Bologna.