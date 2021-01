Prosegue l'appuntamento serale su Rai 1 con la fiction Che Dio ci aiuti 6 che vede protagonista Elena Sofia Ricci. Giovedì 21 gennaio andrà in onda la quarta delle dieci puntate previste di questa stagione che ha già conquistato il gradimento e l'affetto del pubblico da casa. Gli ascolti, infatti, stanno premiando la serie televisiva che racconta le avventure di suor Angela e delle altre protagoniste del suo convento e nel corso del quarto appuntamento in programma su Rai 1, ci sarà spazio per le novità legate a Monica. La donna, infatti, dovrà fare i conti con una gravissima accusa che le verrà mossa dall'ospedale in cui lavora.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quarta puntata: Monica nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 21 gennaio in prime time, rivelano che Monica verrà accusata dall'ospedale in cui lavora, di essere la responsabile della morte di uno dei suoi pazienti.

Un vero e proprio colpo di scena per la donna che sta affrontando già un periodo non proprio sereno dal punto di vista personale. Per fortuna, però, Monica potrà contare sul sostegno di tutte le sue amiche in convento e in particolar modo si suor Angela.

La suora, infatti, deciderà subito di mettersi all'opera per far emergere la verità su questo caso legato alla morte di una persona nell'ospedale in cui lavora Monica. Le anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, infatti, rivelano che suor Angela potrà contare anche sul prezioso aiuto di Nico che, proprio come lei, intende far emergere la verità ed evitare così che Monica finisca in un guaio.

Erasmo e Ginevra sempre più vicini

Cosa succederà a questo punto? Suor Angela, con la sua tenacia e la sua perseveranza, riuscirà a far trionfare la verità e a scagionare Monica da tutte le accuse che le sono state mosse in ospedale?

Lo scopriremo nel corso della prossima puntata della fiction.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché gli spoiler della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 di giovedì 21 gennaio, raccontano che ci sarà spazio anche per delle succulente novità legate alla coppia composta da Ginevra ed Erasmo.

I due, infatti, verranno coinvolti in una messa in scena organizzata dalla piccola Penelope per non deludere le aspettative di Azzurra.

Ginevra dimentica Nico? Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 del 21 gennaio

Complice anche questa situazione, tra Ginevra ed Erasmo il rapporto sarà sempre più intenso. Come se non bastasse, i due saranno protagonisti anche di una gita esterna al convento che potrebbe far accendere la fiamma della passione.

Si lasceranno andare oppure il ricordo della relazione con Nico sarà ancora ben vivo in Ginevra?

Intanto Monica, spinta dal suo grande desiderio di maternità, proverà a dimostrare di essere in grado di occuparsi di un bambino.