Milly Carlucci e Alfonso Signorini sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza. Tutto è accaduto con il conduttore del Grande Fratello Vip che ha criticato il palinsesto Rai. A detta di Signorini, la rete ammiraglia avrebbe schierato i migliori programmi contro il Reality Show. In occasione della sfida di venerdì con Carlucci, il direttore di Chi ha spiegato di non avere alcuna paura. Durante la conferenza stampa de Il Cantante Mascherato, la conduttrice ha spiegato che se mai è stata Mediaset quella che ha fatto dei ragionamenti per mettere in difficoltà la concorrenza.

Le parole di Signorini

Alfonso Signorini durante la diretta Instagram di Casa Chi ha analizzato gli ascolti del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality show ha spiegato che la Rai ha mandato in onda di tutto contro il suo programma. Per questo motivo in vista della sfida con Milly Carlucci del venerdì, Signorini non tema affatto la conduttrice de Il Cantante Mascherato.

Infine, Alfonso Signorini ha invitato la rete ammiraglia a farsene una ragione: “Ottengo sempre tra il 19 e 20% di share. Non mi schiodo da lì, grazie ai telespettatori”.

La versione della Carlucci

Mercoledì 27 gennaio c’è stata la conferenza stampa de Il Cantante Mascherato. Tra le varie domande, un giornalista ha chiesto a Milly Carlucci cosa ne pensasse delle parole di Alfonso Signorini.

Anziché glissare la diretta interessata ha spiegato che la televisione non è una guerra armata con gli eserciti schierati. Inoltre, Carlucci ha dichiarato che la Rai non ha messo in atto alcuna strategia contro il Grande Fratello Vip: “Ragionamenti? È stata la concorrenza”. La diretta interessata ha spiegato che Il Cantante Mascherato anche lo scorso anno è andato in onda il venerdì.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al contrario, il reality show condotto da Alfonso Signorini per un certo periodo è stato trasmesso solamente il lunedì, mentre dal 29 gennaio ci sarà il doppio appuntamento del venerdì. Oltre alle precisazioni sulla messa in onda dei due programmi, Milly Carlucci ha riferito che il suo obbiettivo non è quello di sconfiggere Signorini nei dati auditel.

La conduttrice Rai vuole solamente regalare un momento di “svago” ai telespettatori in un periodo così complicato: “Vorrei offrire una bella serata al pubblico”.

Caterina Balivo in giuria, Mariotto escluso

Durante la presentazione ufficiale de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha confermato la presenza in giuria di Caterina Balivo. Al suo fianco ci saranno Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. Rispetto allo scorso anno, Guillermo Mariotto è stato il “grande escluso”. Per quanto riguarda le maschere in gara quest’anno, saranno 9: farfalla, pecorella, pappagallo, baby alieno, orsetto Teddy, tigre azzurra, gatto, giraffa e lupo.