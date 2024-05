Sull'account X de L'Isola dei Famosi è stato pubblicato un video in cui vengono mostrate le difficoltà della squadra rossa: il team capitanato da Samuel Peron non solo non riesce ad andare d'accordo, ma non riesce neanche ad accendere il fuoco. Al contrario, la squadra blu con Greta Zuccarello leader è partita con il piede giusto visto che Edoardo Stoppa ha già acceso il fuoco.

In un programma come l'isola il fuoco è fondamentale: serve a cuocere il cibo, ad illuminare durante la notte e scaldarsi se fa freddo.

Scintille tra Rosanna e Artur

Durante la settima puntata del reality di sopravvivenza, i naufraghi sono stati divisi in due squadre: rossa e blu.

Dopo essere giunti sul nuovo atollo, Samuel ha dato alcune disposizioni: "Domani mattina ci dividiamo i compiti: chi vuole pescare, chi vuole prendere la legna e così via. Mi piacerebbe che ci sia collaborazione fra di noi, meno rogne e più fatti perché non so quanto dovremmo andare avanti ma cerchiamo di stare uniti". Il giorno seguente la squadra rossa ha cercato di accendere il fuoco, ma senza riuscirci. Dopo vari tentativi c'è stato anche un botta e risposta tra Artur Dainese e Rosanna Lodi con quest'ultima che ha affermato: "Io non discuto, ma tutto quello che facciamo ci fermi. Se tu sei capace allora fallo". Dainese ha replicato: "Sto solamente dicendo come si fa di solito, se non volete che vi aiuto mi faccio da parte": Poi ha spiegato di non essere in grado di farlo con il nuovo coltello messo a disposizione dalla produzione.

Vedendo l'ennesima discussione Edoardo Franco ha commentato l'atteggiamento di Rosanna: "Una lamentela continua". In confessionale Samuel ha commentato le discussioni avvenute all'interno della sua squadra: "Gli screzi sono dettati dal fatto che tutti volevamo accendere il fuoco immediatamente". Poi ha aggiunto: "Eravamo preoccupati perché non avendolo mai fatto tra di noi, non sapevamo se ci saremmo riusciti".

Nella squadra rossa regna il nervosismo...

Riusciranno ad accendere il fuoco? 🔥🔥#Isola pic.twitter.com/rkYXwGqpSL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2024

Greta al team blu: 'Più uniti siamo, più lontano andiamo'

A differenza del team rosso, la squadra blu capitanata da Greta Zuccarello sembra essere partita meglio. Arrivati sulla nuova porzione di isola, la leader ha fatto un piccolo discorso ai suoi compagni di reality: "Sono contenta di questa squadra.

Tutti noi ognuno dica la sua, ma secondo me più uniti e più lontano andiamo".

In confessionale Valentina Vezzali ha affermato: "Sono contenta di fare parte di questa squadra e con Greta sono convinta che nei prossimi giorni avremo modo di chiarire". Invece il giorno seguente Edoardo Stoppa è riuscito ad accendere il fuoco. Da quando è iniziato il programma, Stoppa è riuscito ad accendere la fiamma per ben quattro volte.