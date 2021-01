La programmazione tv di stasera martedì 5 gennaio si preannuncia ricca di appuntamenti sulle reti Rai, Mediaset e La7. La giornata che precede l'Epifania, a causa delle restrizioni in atto, costringerà gran parte degli italiani a stare a casa, e molti lo faranno in compagnia della tv.

Tra i vari programmi che andranno in onda in prima serata, Rai 1 propone il film di genere fantastico La befana vien di notte, mentre Canale 5 risponde con il documentario Viaggio nella Grande Bellezza, dedicato a Venezia, per gli amanti del cinema spicca invece il film Il marchese del Grillo, su Rete 4.

La programmazione Rai per la sera del 5 gennaio

Nel dettaglio, per la programmazione tv di martedì 5 gennaio, alle ore 21:25, Rai 1 manda in onda il film La befana vien di notte, una commedia di genere fantastico con protagonista Paola Cortellesi nei panni di una maestra che di notte è anche la befana.

Su Rai 2, invece, alle ore 21:20, va in onda il film per ragazzi Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, terzo capitolo della "mostruosa" saga d'animazione.

Sui Rai 3 alle ore 21:20 verrà trasmesso il film La La Land, musical del 2016, vincitore di sei premi Oscar e di sette Golden Globe.

Rai Movie alle ore 21:10 propone invece il film Smetto quando voglio - Ad Honorem, terzo e ultimo capitolo (del 2017) della trilogia italiana sulla banda di ricercatori che si improvvisa a operare nel campo degli stupefacenti.

Stasera 5 gennaio, cosa va in onda sulle reti Mediaset

In prima serata questo 5 gennaio su Canale 5, alle ore 21:20 va in onda il documentario Viaggio nella Grande Bellezza, condotto da Cesare Bocci, che in questa puntata "accompagna" il pubblico in giro per Venezia.

Su Italia 1 alle ore 21:20 va in onda il film Now you see me - I maghi del crimine, pellicola del 2013 in cui un gruppo di abili illusionisti, conosciuto come "I quattro cavalieri", durante la propria trasmissione televisiva riesce a rapinare una banca di Parigi

Rete 4 alle ore 21:20 offre un film cult della commedia italiana: Il marchese del Grillo, diretto da Mario Monicelli nel 1981 e con protagonista Alberto Sordi, nei panni di un marchese della Roma in cui a inizio Ottocento regna Papa Pio VII.

Sempre in casa Mediaset, su Cine34, alle ore 21 va in onda la commedia Boccaccio '70, si tratta di un film del 1962 in quattro episodi diretti da altrettanti registi del calibro Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luchino Visconti.

La programmazione serale del 5 gennaio su La 7

Su La 7 in questa serata di martedì 5 gennaio va in onda dalle ore 21:20 il film Non siamo angeli, pellicola del 1989 che racconta la vicenda di due uomini evasi da un carcere al confine col Canada, che vengono scambiati per due preti in visita al santuario.

Nel cast Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore.

Sul La7d (canale 29) dalle ore 20:30 vanno in onda alcuni episodi del telefilm I Kennedy, serie tv del 2011 dedicata alla famiglia di politici statunitensi.