La programmazione tv del 31 dicembre si preannuncia ricca di appuntamenti sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Quella di quest'anno sarà una serata di San Silvestro decisamente differente dal solito, caratterizzata dall'assenza dei tradizionali concerti di fine anno in piazza. Complici le restrizioni dovute alla Covid-19, gli Italiani saranno costretti a stare in casa e ad attendere così l'arrivo della mezzanotte per festeggiare il 2021 in compagnia della tv.

Tra i vari programmi che andranno in onda va segnalato uno speciale del Grande Fratello Vip e il tradizionale appuntamento con "L'anno che verrà" trasmesso su Rai 1.

GF Vip contro L'anno che verrà: la programmazione del 31 dicembre 2020

Nel dettaglio, per la programmazione del 31 dicembre, Mediaset ha scelto di fare affidamento per Canale 5 sul Grande Fratello Vip.

La serata speciale del reality show condotto da Alfonso Signorini, partirà alle ore 21 e sarà caratterizzata da diversi momenti di intrattenimento e spettacolo. Tanti gli ospiti che sono stati annunciati tra cui Pupo, Cristiano Malgioglio, Fausto Leali e The Kolors.

Su Rai 1, invece, toccherà ad Amadeus tenere compagnia agli spettatori con lo show "L'anno che verrà" che quest'anno andrà in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma. Anche in questo caso, non mancheranno gli ospiti: in particolare ci sarà la presenza di: Gianni Morandi, Clementino, Gigi D'Alessio, Arisa, Shade, Gaia e Rita Pavone.

Lo speciale Propaganda Night su La7 la sera del 31 dicembre

Tuttavia, per chi volesse trascorrere un ultimo dell'anno televisivo in maniera un po' differente, l'appuntamento è fissato su La7 a partire dalle 20:50 con lo Speciale di Propaganda Night condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro) e la sua squadra del venerdì di Propaganda Live.

Una lunga serata all'insegna dell'ironia con uno sguardo attento all'attualità e ai social.

Su Rai 3, invece, ci sarà il secondo e ultimo appuntamento dell'anno con il 44° Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, condotto da Melissa Greta Marchetto.

Tra i film in onda la sera del 31 dicembre: Alvin Superstar e Independence Day

Per quanto riguarda, invece, la programmazione tv del 31 dicembre delle altre reti, segnaliamo che in prime time su Rai 2 andrà in onda il film Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può e a seguire sarà trasmessa la pellicola Hotel Transilvania 2.

Su Italia 1, invece, verrà trasmesso il film di fantascienza Independence Day con protagonista Will Smith, mentre su Rete 4 andrà in onda la commedia What Women Want con Mel Gibson.

Sul Canale 20 Mediaset, invece, ci sarà una maratona Ted a partire dalle 21, mentre su Rai Premium andrà in onda il film Meglio tardi che mai con Nino Manfredi.