Armando Incarnato è stato intervistato nei giorni scorsi su Uomini e donne Magazine e ha parlato del suo percorso all'interno del dating show, iniziato ormai anni fa, e dei suoi sogni. A tal proposito il cavaliere napoletano ha confessato: "L'unico sogno che non sono riuscito a realizzare è quello di avere una famiglia". Incarnato, durante l'intervista, ha menzionato spesso il suo desiderio di formare una bella famiglia e ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con la figlia Michelle, nata dalla sua relazione precedente con una donna di nome Daniela. Inoltre il quarantenne ha parlato del ritorno di Ida Platano nel programma, avvenuto in una delle scorse puntate.

Armando Incarnato: 'Tra Roberta e Riccardo non ci sarà mai un futuro'

Armando Incarnato, durante l'intervista, ha parlato di Ida Platano, ex dama ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. A tal riguardo il cavaliere del Trono Over ha confessato che Ida gli ha fatto tanta tenerezza durante il confronto con il suo ex fidanzato Riccardo e ha dichiarato: "Mi guardava, tremava e piangeva". Incarnato inoltre ha raccontato che in quell'occasione avrebbe voluto abbracciare Ida, ma non riteneva fosse il momento adatto. Armando Incarnato ha poi espresso il suo pensiero sul rapporto tra Roberta Di Padua e l'ex fidanzato di Ida: "Tra Roberta e Riccardo non ci sarà mai un futuro". L'imprenditore napoletano ha poi parlato della sua conoscenza con la dama Valentina (di cui non ha voluto accettare il numero di telefono) e ha confessato: "Non mi è piaciuto il suo comportamento".

Secondo Armando, Valentina avrebbe dovuto evitare certe esperienze all'interno del programma soprattutto con persone che già vivono delle relazioni serie.

Uomini e Donne, Armando: 'Se ti prendi gioco di me, non esisti più'

Il cavaliere del Trono Over lo scorso 30 gennaio ha compiuto 40 anni e riguardo al rapporto con le donne che aveva quando era un giovane ventenne, ha dichiarato: "Il mio rapporto con le donne non è mai cambiato [...] Sono sempre stato così, ho sempre rispettato e protetto la mia donna", e ha aggiunto: "Se ti prendi gioco di me, non esisti più".

Parlando dei sogni infranti, Armando ha confessato che avrebbe voluto avere una famiglia, ma che è molto soddisfatto di sua figlia Michelle, nata dalla sua precedente relazione con Daniela. Alla fine dell'intervista Armando Incarnato ha parlato del giorno che rivivrebbe volentieri dei suoi 40 anni e ha confessato: "Rivivrei la nascita di mia figlia Michelle, mi tremavano le mani e il cuore.

È stata un'esperienza unica, bellissima", e ha aggiunto: "C'era il cielo illuminato dai fuochi d'artificio, ero giovane e ingenuo ma con tanto romanticismo nell'anima".