Gloria Nicoletti è tornata a Uomini e Donne dopo mesi di assenza dal parterre over. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, ha parlato di Riccardo Guarnieri, con cui ha avuto una frequentazione durante il programma. Gloria ha spiegato di aver impiegato mesi a dimenticare il suo ex e di averlo seguito in televisione dopo la rottura. Inoltre, ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, parlando del suo ex marito e della figlia, ormai laureata.

Gloria Nicoletti ha impiegato mesi a dimenticare Riccardo Guarnieri

Gloria Nicoletti ha lasciato Uomini e donne quasi due anni fa e, nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5, è tornata nel dating show di Maria De Filippi per cercare nuovamente l'amore.

La dama del parterre ha rivelato di aver impiegato molto tempo a dimenticare Riccardo Guarnieri: "Non è stata una cosa veloce, ci sono voluti mesi". Inoltre, Nicoletti ha aggiunto dettagli su quanto accaduto dopo la rottura con l'ex cavaliere pugliese: "Sicuramente mi ha aiutata continuare a guardarlo in tv, quando me la sentivo: piano piano ho incominciato a vederlo con altri occhi". Col senno di poi, Gloria ha capito che forse Riccardo non era la persona giusta per lei, riuscendo infine a dimenticarlo.

Le parole di Gloria sulla rottura con Riccardo

Gloria ha anche ripensato alla lite con Riccardo, che l'ha portata a lasciare Uomini e Donne d'impulso. Nicoletti ha confessato di aver reagito troppo rapidamente: "Tornando indietro avrei aspettato, cercato di chiarire, recuperare, anche se forse sarebbe comunque finita… o forse no".

Nel frattempo, la dama del parterre over ha spiegato di non aver avuto frequentazioni importanti lontano dalla televisione. Inoltre, Gloria ha anche rivelato che il suo ex marito è stato il suo ultimo grande amore: "Non ho convissuto con nessun altro perché ho voluto dare priorità a mia figlia". Paola, la figlia di Gloria, ha ormai 23 anni e si è anche laureata in giurisprudenza.

La conoscenza fra Gloria Nicoletti e Maurizio è terminata

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gloria ha conosciuto Maurizio, con cui ha avuto una breve frequentazione, ma ha preferito chiudere la conoscenza, ritenendo che il cavaliere non fosse l'uomo adatto a lei. In una recente intervista, Gloria ha anche spiegato di trovare gli uomini più grandi di lei più sicuri e maturi, precisando però che non è alla ricerca di una figura paterna. Anche la conoscenza con Alessio non è andata a buon fine. Riguardo a un'eventuale frequentazione con un uomo più giovane, Gloria ha chiarito di non voler uscire con qualcuno dell'età di sua figlia.