Tra i tronisti di Uomini e donne che stanno portando avanti il percorso nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi vi è Davide Donadei, che in queste settimane si trova diviso tra Chiara e Beatrice. Sono loro le due pretendenti arrivate al rush finale di questo percorso. Eppure in queste ultime ore sono emerse sui social delle segnalazioni che potrebbero "gettare fango" sul percorso di Davide in trasmissione, dato che si parla di un suo possibile accordo con la corteggiatrice Chiara.

Deianira riporta la segnalazione social su Davide e Chiara di Uomini e donne

Nel dettaglio, a riportare ciò che si vocifera sul web e sui social è stata l'influencer Deianira Marzano, la quale sul suo profilo Instagram ha riportato le segnalazioni che le sono arrivate in privato, legate a Davide Donadei e alla sua corteggiatrice Chiara.

In pratica, più di una persona ha segnalato che i due si conoscessero prima ancora di arrivare nello studio di Uomini e donne e che avrebbero degli amici in comune.

I dubbi su Chiara e Davide: si parla di un accordo tra i due

Addirittura c'è chi arriva a sospettare che Davide e Chiara si siano messi d'accordo e in questo modo starebbero prendendo in giro non solo il pubblico, ma anche l'altra pretendente Beatrice.

Insomma i dubbi su Davide e Chiara non mancano e intanto le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne di ieri 12 gennaio, raccontano che Davide ha ancora una volta rimandato il fatidico momento della scelta finale.

In particolar modo, il tronista ha portato in esterna la pretendente Chiara, con la quale ad un certo punto ha chiesto alla produzione di spegnere le telecamere per poter restare da solo con lei, in intimità.

Nuova registrazione di Uomini e donne del 12/01: Davide ancora in crisi

Situazione diversa, invece, con Beatrice la quale non si è presentata all'appuntamento che Davide aveva fissato con lei per poter fare l'esterna assieme. In studio, quindi, non sono mancati i nuovi battibecchi tra i tre protagonisti di questa edizione che stanno tenendo tutti gli spettatori-fan con il "fiato sospeso".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Davide in puntata ha fatto presente a Beatrice che in questo modo, non presentandosi all'esterna non lo aiuta ad accelerare i tempi legati alla sua scelta finale. Al tempo stesso, però, Chiara si è chiesta come faccia il tronista ad avere ancora dei dubbi, data l'intensa esterna che c'è stata tra di loro questa settimana.

Le anticipazioni su Uomini e donne, però, rivelano che alla fine Davide è rimasto fermo sulla sua posizione: ad oggi ha ancora dei dubbi su entrambe le due pretendenti e non sa ancora se iniziare un percorso sentimentale, fuori dallo studio del dating show, con Chiara oppure con Beatrice.