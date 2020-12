Sta per tornare l'appuntamento in televisione con Uomini e donne. Le anticipazioni rivelano che la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione a partire dal 7 gennaio, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa. A seguire, nello stesso giorno, ripartirà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 20, condotto sempre dalla De Filippi. Intanto i protagonisti del dating show più visto della televisione italiana sono già tornati in studio per le registrazioni della prima puntata del 2021.

Occhi puntati su Gemma Galgani, delusa dal comportamento di Maurizio.

Uomini e Donne, anticipazioni 7 gennaio: Gemma e Maurizio già in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre, in onda a partire dal 7 gennaio su Canale 5, rivelano che Gemma ha ammesso di non aver gradito il modo di fare di Maurizio durante il periodo delle feste di Natale.

Tra Gemma e Maurizio si era accesa la passione prima dello stop del programma, ma a quanto pare queste festività non hanno fatto bene alla coppia. Gemma si è lamentata del fatto che il cavaliere, il giorno di Santo Stefano, abbia fatto perdere le sue tracce e secondo la sua versione dei fatti avrebbe addirittura spento il cellulare per risultare irraggiungibile.

Un duro colpo per Gemma che non ha nascosto la sua amarezza e la delusione. Le anticipazioni di Uomini e donne del 7 gennaio rivelano che Tina coglierà la palla al balzo per muovere i suoi sospetti nei confronti di Maurizio. L'opinionista, infatti, arriverà a ipotizzare che il cavaliere possa avere addirittura un'amante, ma lui getterà al mittente tutte le accuse.

Davide bacia Chiara e delude Beatrice

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguardano il percorso di Davide Donadei. Il tronista, infatti, si è reso protagonista di un'esterna molto profonda con Chiara, durante la quale non sono mancati i baci (seppur con la mascherina).

Davide per passare del tempo con Chiara ha lasciato a casa Beatrice che, non l'ha presa per niente bene e in studio ha ammesso la sua delusione per il comportamento del tronista.

La sorpresa di Giorgio per Sophie

Tra gli ospiti di questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, la coppia composta da Jara e Nicola: i due hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro secondo figlio.

Sophie, invece, ha fatto i conti con un'esterna molto carina che è stata organizzata per lei da Giorgio, in occasione del suo compleanno. Il ragazzo le ha anche mostrato un video dei suoi genitori che facevano gli auguri alla giovane tronista di U&D.