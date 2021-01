Grandi colpi di scena potrebbero esserci nel futuro della soap opera Un posto al sole, uno dei programmi di punta del palinsesto quotidiano di Rai 3, in grado ogni sera di attirare l'attenzione di circa due milioni di spettatori. In queste ultime settimane ci sono stati dei risvolti che hanno lasciato a bocca aperta i numerosi fan. Occhi puntati soprattutto sull'uscita di scena di Marina Giordano, interpretata dall'attrice Nina Soldano che ha annunciato sui social che non farà più parte del cast della serie (almeno per qualche tempo). Ma sembrerebbe che l'addio di Marina potrebbe non essere l'unico e che nei prossimi mesi potrebbero abbandonare il cast anche altri due volti storici della serie.

L'attrice di Marina lascia il cast di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'attrice che veste i panni di Marina Giordano, qualche giorno fa sul suo profilo Instagram e Twitter ha pubblicato un post in cui spiegava quello che stava accadendo sul set di Un posto al sole.

Nina Soldano, infatti, ha specificato che la decisione di lasciare il cast in realtà non è dipesa da lei e ci ha tenuto a precisare le tantissime persone che in questi anni l'hanno seguita e supportata.

Per quanto riguarda il futuro, però, Nina Soldano ha aggiunto che al momento non saprebbe dire se ci sarà o meno un ritorno di Marina nelle trame future della soap opera realizzata a Napoli.

Nina Soldano fuori da Un posto al sole: potrebbe non essere l'unica

Un'uscita di scena che ha lasciato tutti a "bocca aperta" e in tanti non si spiegano ancora oggi come sia stato possibile che l'attrice di Marina, dopo ben 17 anni di presenza nel cast della serie, non faccia più parte di questa "grande famiglia".

A quanto pare, alla base di questa decisione potrebbero celarsi dei motivi economici che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero addirittura portare all'uscita di scena dal cast di Un posto al sole di altri due volti storici.

Due attori di Un posto al sole potrebbero lasciare il cast

La decisione pare sia stata presa perché la produzione ha dovuto fare alcuni tagli per far quadrare il bilancio.

Non si esclude, infatti, che Soldano sia uscita di scena dalla soap perché non sarebbe riuscita a trovare un adeguato accordo per continuare la sua partecipazione e questa triste sorte potrebbe toccare anche ad altri due volti storici di Un posto al sole: anche per loro potrebbero chiudersi le porte del set della soap opera e i motivi sarebbero gli stessi legati all'uscita di scena dell'attrice di Marina Giordano.