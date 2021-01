Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole, ambientata in un condominio situato a Posillipo, un quartiere residenziale di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 gennaio 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla sparizione di Filippo e Leonardo, sui tentativi fatti da Clara per recuperare la sua relazione con Alberto e sulla difficile convivenza fra Cerruti e Vittorio.

Alberto vuole andare a vivere da solo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che la presenza di Leonardo a casa di Filippo, potrebbe creare al Sartori diversi problemi.

Dopo aver saputo che Alberto sta per trasferirsi nel suo nuovo appartamento da single, Giulia cercherà di convincerlo a cambiare idea per amore di Clara. Le disavventure dei Cerruti proseguiranno senza sosta, portando i componenti della famiglia ad affrontare avvenimenti veramente inaspettati. Filippo cambierà atteggiamento nei confronti di Leonardo dopo che quest'ultimo gli confesserà qualcosa di inaspettato sulla morte di Tommaso. In seguito, i due giovani verranno catturati da due delinquenti.

La detenzione forzata ridurrà Leonardo in condizioni precarie, mentre Filippo si deciderà a contattare Serena per risolvere la situazione in cui si trovano. Scossa e spaventata dalla notizia, la giovane si recherà da Roberto per chiedergli aiuto. A quel punto, Ferri vorrebbe agire d'istinto rischiando di mettere in pericolo la vita di Filippo, ma poi cambierà idea grazie a Lara che intuisce quello che sta succedendo.

Poco dopo, Serena sarà costretta a discutere animatamente con Roberto per convincerlo a pagare il riscatto, mentre Filippo si renderà conto che le cose potrebbero non andare nel migliore dei modi per lui e Leonardo.

Renato cerca di aiutare Nico

Clara andrà a trovare Alberto e lo metterà di fronte a un ultimatum: se lui proseguirà il trasferimento nella nuova casa, potrà dimenticare lei e suo figlio.

La convivenza fra Vittorio e Cerruti sarà più movimentata del previsto, spingendo Sarti a ingelosirsi nei confronti del nuovo inquilino. Nel tentativo di aiutare Nico a gestire lo studio, Renato gli proporrà qualcosa di veramente sorprendente. Vittorio si renderà conto del talento creativo di Alex e cercherà di convincerla ad accettare il lavoro che gli è stato proposto.

Alberto prenderà una decisione che potrebbe costargli cara in futuro, mente Clara perderà ogni speranza di poter recuperare il suo rapporto con Palladini. Credendo che il suo rapporto con Sarti stia per rovinarsi del tutto, Cerruti farà di tutto per cercare di sistemare le cose.