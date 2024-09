Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore che andranno in onda dal 23 al 27 settembre su Rai Uno annunciano che Odile farà di tutto per dimostrare la propria intraprendenza agli occhi di Adelaide, tentando di trovare un lavoro senza il suo aiuto. Tutti i suoi tentativi però alla fine risulteranno vani.

Armando cercherà di sistemare la situazione fra la famiglia di Elvira e Salvatore. Matteo inizierà a temere che Marcello possa scoprire le sue macchinazioni con Umberto, mentre Matilde chiederà aiuto a Marta per ritrovare i disegni di suo padre.

Odile fa una proposta ad Adelaide

Le nuove divise arriveranno al Paradiso e le Veneri saranno impazienti di indossarle. Odile vorrebbe trovare un impiego in modo da dimostrare alla famiglia di volere essere libera ed autonoma. Tuttavia, la giovane non vuole che Adelaide l'aiuti a trovare un nuovo lavoro. Più tardi, Rosa le proporrà di lavorare al Paradiso per poi confessarle che è stata Adelaide a chiederle di assumerla. La giovane non la prenderà molto bene ma accetterà di fare il colloquio comunque. Dopo essere stata assunta, Odile proporrà ad Adelaide di organizzare un evento pubblico in cui ospitare la prima pilota donna a qualificarsi ad un gran premio di Formula uno, Maria Teresa De Filippis.

Elvira sarà costretta ad allontanarsi dalla sua famiglia a causa di suo padre che non accetta Salvo perchè è meridionale. Armando tenterà di mediare fra le due parti, recandosi a casa Gallo per convincere l'uomo a parlare col giovane. La situazione si complicherà quando il padre di Elvira riceverà una lettera di Tullio, l'ex genero a cui era affezionato.

La missiva del giovane porterà Elvira a litigare nuovamente con il padre fino a quando l'uomo non deciderà di incontrare Salvatore.

Marta fa una proposta all'ex marito

Marta ringrazierà Enrico per averle fatte recapitare un oggetto a cui lei teneva molto. Armando continuerà a nutrire dei dubbi sul giovane. Nel frattempo, Marcello porterà avanti la sua idea di creare una nuova linea di moda per il Paradiso in modo da fare concorrenza alla Galleria Moda Milano di Umberto.

Il fratello cercherà di dissuaderlo per poi confidare alla madre di temere che Guarneri possa rivelargli il patto che avevano stretto ai tempi dell'affare Hofer.

Matilde contatterà Marta e le chiederà di recuperare i disegni di qualche progetto del padre che ha lasciato a Milano prima di partire per gli Stati Uniti. Dopo aver chiesto in famiglia informazioni sui progetti, la giovane scoprirà che sono in mano di Tancredi. A quel punto, Marta gli chiederà di consegnarglieli per inviarli a Matilde ma l'uomo si rifiuterà, ponendo delle condizioni: Sant'Erasmo li consegnerà soltanto a Matilde in persona e non ad altri. Alla fine, Marta gli farà una proposta alternativa per avere i disegni di Matilde.

Botteri incontrerà la Furlan e finirà per discutere con lei, facendo conoscere al pubblico una parte del loro passato.

Negli episodi precedenti della soap opera

Nelle puntate precedenti della soap, Elvira non ha il coraggio di rivelare a Salvo che il padre non lo accetta perchè è meridionale. Il giovane però riesce a scoprire la verità grazie a Ciro. Grazie ad un errore di bucato di Mirella, Roberto decide di rinnovare le divise delle Veneri al Paradiso. Per rimediare allo scandalo che ha coinvolto la sua famiglia, Odile accetta di farsi intervistare da Rosa per poi confessare ad Adelaide di sentirsi a disagio come sua figlia. Infine, Enrico stupisce Marta, riparando un suo vecchio teatrino da regalare alla casa famiglia.