Nelle puntate di Acacias 38 (in Italia 'Una Vita'), prossimamente in onda in Spagna, entrerà in scena una nuova coppia di sposi, Valeria e David. La prima impressione degli altri abitanti del quartiere sarà di avere davanti una coppia tranquilla e felice. In realtà, secondo le anticipazioni spagnole, le due new entry hanno alcuni scheletri nell'armadio che cercheranno di tenere ben nascosti. Il personaggio di Valeria sarà interpretato da Roser Tapias, nota al pubblico italiano per aver recitato nei panni di Alicia Urrutia nell'ultima stagione de Il Segreto. Stando alle anticipazioni spagnole, la donna è destinata a portare nella soap un grande cambiamento.

Anticipazioni spagnole Una Vita: una nuova coppia di sposi arriverà ad Acacias

Le nuove puntate spagnole di Una vita saranno presto caratterizzate da momenti drammatici e nuovi misteriosi arrivi. Una coppia sposata farà il suo ingresso nella soap, i borghesi don David e la moglie Valeria. Stando alla programmazione di La 1, I due consorti giungeranno ad Acacias tra qualche settimana, mentre in Italia si dovrà attendere almeno un anno prima di poter fare la conoscenza dei due nuovi personaggi. Le anticipazioni spagnole rivelano che la coppia entrerà in scena dopo il devastante attentato anarchico che ha portato nel ricco quartiere morte e distruzione. I due si distingueranno immediatamente per il supporto che daranno agli altri abitanti, ancora traumatizzati dal tragico evento.

Valeria e David, però, non sono quello che sembrano. La coppia, infatti, custodisce dei segreti che verranno alla luce nel corso delle puntate. In ogni caso, è certo che le due new entry, nel bene o nel male, influenzeranno la vita degli altri personaggi.

Nelle prossime puntate spagnole di Una Vita un altra new entry interpretata da Octavi Pujades

La coppia formata da David e Valeria entrerà in scena molto presto nelle puntate di Una Vita in onda in Spagna.

I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Aleix Rengel Meca e Roser Tapias. Entrambi hanno fatto parte del cast de Il Segreto. In particolare, l'attore molti anni fa ha recitato nella parte di Gerardo, mentre l'attrice ha rivestito il ruolo della giovane rivoluzionaria Alicia, presente nell'ultima stagione della soap. Il personaggio di Valeria, stando alle anticipazioni spagnole, sconvolgerà gli equilibri del quartiere.

La nuova coppia non sarà l'unica novità in arrivo ad Acacias 38. È stato anticipato l'entrata in scena di un altro nuovo personaggio che, stando agli spoiler, inciderà sulle vicende della soap. La sua identità resta ancora sconosciuta, ma si conosce il nome dell'attore che ne interpreterà il ruolo. Si tratta di Octavi Pujades, molto conosciuto in patria per la serie 'Centro Médico'.