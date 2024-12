Nuovi colpi di scena stupiranno i telespettatori di Endless Love nei prossimi episodi. Dopo inganni, tradimenti e bugie, Zeynep riuscirà a realizzare il suo sogno: sposare Emir Kozcuoglu. Trattandosi di quest'ultimo, però, bisognerà prepararsi a un nuovo piano diabolico, e a farne le spese sarà prima di tutto la novella sposa. Secondo le anticipazioni turche, Emir sarà più che mai deciso a vendicarsi di Kemal e Nihan, e non esiterà a sacrificare la moglie per raggiungere i suoi scopi.

Anticipazioni Endless Love: Emir sposa Zeynep

Nei prossimi episodi dell'ultima stagione di Endless Love, Kemal metterà Emir alle strette: se non concederà il divorzio a Nihan, darà alla polizia i documenti che provano gli affari sporchi in cui è coinvolta la Holding Kozcuoğlu.

Visto che il padre Galip si trova già in carcere con l'accusa di avere tentato di uccidere Leyla, l'imprenditore non potrà permettersi di finire in bancarotta e si vedrà costretto ad accettare. Finalmente, Nihan si concentrerà sul suo futuro accanto a Kemal e accetterà la successiva proposta di matrimonio dell'ingegnere. Intanto, contando sul fatto che attende un figlio da lui, Emir stupirà Zeynep preparando in fretta e furia una cerimonia nuziale a casa sua. Anche se è consapevole che Kozcuoglu non dimenticherà mai né Nihan né la piccola Deniz, la giovane Soydere non si opporrà e nel giro di pochi minuti diventerà ufficialmente sua moglie.

Zeynep rifiuta l'aiuto di Kemal

Emir non si smentisce mai e, dopo lo scambio dei voti nuziali, tornerà a essere lo spietato uomo che tutti conoscono.

L'imprenditore sarà freddo nei confronti della nuova consorte e tornerà subito al lavoro, come se nulla fosse accaduto, lasciandola sola e sconsolata. Successivamente, manderà a Kemal una foto del suo matrimonio con la sorella Zeynep per provocare una reazione nel giovane e rovinargli la festa di fidanzamento con Nihan. Senza dire nulla a quest'ultima, Soydere si recherà a casa di Emir e cercherà di portare via Zeynep, la quale però si rifiuterà di seguirlo.

Tutto ciò accadrà mentre alla festa di fidanzamento accadrà qualcosa di strano: tutti gli invitati, uno a uno, inizieranno ad addormentarsi e perderanno a poco a poco i sensi. Cosa avrà escogitato il malvagio Emir?

Vacanze di Natale per la soap turca

Cambio di programmazione in vista per Endless Love. La soap si prenderà qualche giorno di pausa in occasione delle festività natalizie.

Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio andrà in onda solo il sabato (come di consueto) e la domenica pomeriggio (al posto di Amici), sospendendo la programmazione dal lunedì al venerdì. Inoltre, sempre nelle due settimane indicate, salteranno i due appuntamenti in prima serata.