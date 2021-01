Non mancano mai momenti di gioia e dolore nella soap opera iberica Una vita. Gli spoiler di ciò che succederà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 17 al 24 gennaio 2021, dicono che proprio quando sarà l’ora di vedere Felipe Alvarez Hermoso e Marcia Sampaio coronare il loro sogno d’amore qualcuno irromperà in chiesa rovinando il magico momento.

A sabotare le nozze tra l’avvocato e la brasiliana sarà Santiago Becerra, un uomo che farà sapere a tutti gli invitati di essere il marito della fanciulla.

Una vita, spoiler al 24 gennaio: Genoveva vuole liberarsi di Ursula

Nel corso degli episodi in onda in Italia dal 17 al 24 gennaio 2021, Genoveva proporrà a Felipe di far trasferire Marcia da lei: l’avvocato rifiuterà la richiesta della dark lady dicendole di non fidarsi di Ursula.

Intanto Susana, anche se comincerà ad evitare Armando, farà fatica a nascondere la sua gelosia quando lo vedrà con Felicia. Nel contempo Bellita inviterà a casa i vicini per mostrargli le scene di prova girate da Alfonso Carchano: non appena si vedrà sullo schermo però la cantante non si piacerà affatto.

Successivamente Jacinto farà entrare in crisi Emilio, dicendogli che Cinta potrebbe innamorarsi di un attore del cinematografo. Marcia dopo essere stata dimessa dall’ospedale alloggerà a casa di Felipe e riceverà l’affetto dei vicini: quest’ultimo e la brasiliana annunceranno il loro matrimonio. Intanto Genoveva dopo aver parlato con Alvarez Hermoso del passato di Ursula, convocherà la baronessa Hilda Hirsch per liberarsi della sua domestica.

Yolanda ama Mauro, Salmeron conforta Felipe

A questo punto Dicenta, oltre a rifiutarsi di lasciare la casa di Genoveva, minaccerà la sua padrona di far venire alla luce delle informazioni in grado di metterla nei guai. In seguito Salmeron vorrà acquistare un regalo per Marcia e Felipe, invece Carchano, non appena Bellita gli dirà di non voler girare più il film, per vendetta negherà una parte anche a Cinta e Camino.

Yolanda intanto dopo aver appreso che Mauro ha lasciato il quartiere iberico dimostrerà di amarlo, poiché sarà decisa a recarsi a Bilbao per rintracciarlo. Nel frattempo Felipe chiederà a Ramon e Casilda di essere i testimoni delle sue nozze.

Antonito comunicherà ai propri familiari che Lolita vuole chiamare Abundio loro figlio, come suo nonno: questa decisione scatenerà una nuova lite tra i Palacios.

Infine Felipe e Marcia non si sposeranno a causa dell’arrivo inaspettato di Santiago: quest’ultimo si rivelerà essere il marito della fanciulla. A consolare l’avvocato ci penserà Genoveva, mentre la brasiliana, sconvolta per l'accaduto, farà i conti con una crisi respiratoria. Infine Alfonso Carchano avrà una novità per niente piacevole per Cinta e Camino, poiché vorrà sceglierne soltanto una per il suo lungometraggio.