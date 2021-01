Anna Pettinelli ha riportato una segnalazione su Can Yaman. Stando a quanto riferito dalla speaker radiofonica su RDS, l'attore turco avrebbe perso la testa per una ragazza italiana molto famosa. A quanto pare la fortunata sarebbe Diletta Leotta. Stando a quanto riferito dalla Pettenelli, i due sarebbero stati avvistati insieme mentre si scambiavano dei baci.

La versione della Pettinelli

Can Yaman è l'attore del momento. Il 31enne turco è arrivato a Roma per girare il nuovo spot di un marchio di pasta. I protagonisti della pubblicità sono Yaman e Claudia Gerini. La presenza di Can in un hotel della Capitale ha richiamato la presentza di moltissime fan, tanto che è intervenuta la polizia a causa dei numerosi assembramenti.

Lunedì 11 gennaio Anna Pettinelli ha parlato dell'arrivo di Can Yaman nella Capitale. La speaker radiofonica e maestra di canto nel talent Amici, ha svelato un retroscena sulla vita sentimentale dell'attore. Pettinelli ha spiegato che Can ha perso la testa per una ragazza italiana molto famosa. Successivamente, Anna ha chiosato: "Diletta Leotta sarebbe stata vista insieme a Yaman mentre si baciavano". L'insegnante di canto ha parlato di rumors, ma ha specificato che la fonte sarebbe certa.

Al momento i due diretti interessati non hanno commentato il Gossip. Dunque, possiamo parlare solamente di supposizioni.

Leotta si trovava nello stesso hotel di Yaman

A fare da eco alle dichiarazioni di Anna Pettinelli, ci sono alcuni indizi presenti sul web.

Scendendo nel dettaglio, sabato 9 gennaio Diletta Leotta si trovava nello stesso hotel dove alloggiava l'attore turco. La diretta interessata su Instagram ha postato un video, in cui riprendeva gli assembramenti delle fan per avere una foto o un autografo da Can Yaman.

Il video della Leotta era stato commentato in modo negativo da Gabriele Parpiglia.

Il giornalista aveva criticato l'atteggiamento della sua collega: "Non giornalista fa una stories e mostra assembramenti per un attore, invece di avvertire le forze dell'ordine". Infine, Parpiglia aveva lanciato un ulteriore stoccata alla Leotta: "Meglio sempre i social, complimenti". Oltre alla polemica che ha coinvolto Diletta Leotta, non è chiaro se la giornalista sportiva stesse nello stesso hotel di Yaman per motivi di lavoro o per vicende sentimentali.

Nel frattempo, va detto che gli assembramenti sotto l'albergo dove alloggiava Can Yaman hanno portato le forze dell'ordine ad emettere una multa nei confronti del 31enne turco. Can è stato ritenuto colpevole di non avere rispettato le norme anti-contagio dopo avere ripetutamente abbracciato le sue fan. Il comportamento irregolare è costato a Yaman una multa di 450€.