La settimana stagione della soap opera 'Una vita' iniziata giovedì 7 gennaio su La 1 in Spagna ha regalato momenti davvero strazianti ai propri fan. Purtroppo due protagonisti indiscussi dello sceneggiato iberico sono morti. Il decesso di Antonito Palacios e Carmen Sanjurjo ha stravolto il pubblico, che mai avrebbe voluto assistere ad un finale così amaro per i loro beniamini. Non è la prima volta che l'autrice Aurora Guerra approfitta di un attentato per far uscire di scena alcuni personaggi della soap opera. In precedenza era toccato a Maximiliano Hidalgo sul finale della prima serie, mentre ora a lasciare la scena saranno gli attori Alvaro Quintana e Maria Blanco.

Una vita, puntate spagnole: Aurelio e Genoveva complici dell'attentato di Leonardo

Le anticipazioni delle punte spagnole di Una vita in onda nel 2022 in Italia, a causa della differenza di emissione con La 1, narrano che Leonardo ordinerà alla serva Soledad di organizzare un attentato contro il deputato Antonito. Nel frattempo, Ramon non potrà fare a meno di notare lo strano interessamento dell'uomo nei confronti di Lolita. Un presentimento, che si rivelerà fondato, visto che l'anarchico avrà intenzione di seminare terrore nel ricco quartiere.

Aurelio e Genoveva Salmeron (Clara Garrido), invece, diventeranno complici degli anarchici in questo scellerato piano, che sconvolgerà per sempre l'esistenza di Acacias 38.

Antonito e Carmen periscono nell'esplosione

La prima puntata detta settima stagione inizierà con un denso fumo a circondare il vecchio quartiere di Acacias. Un'esplosione, infatti, seminerà terrore e distruzione tra la gente radunata in piazza. Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen Sanjurjo moriranno in seguito alle gravi ferite riportate nell'attentato, lasciando nello strazio i rispettivi congiunti.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

In questo frangente, i telespettatori vedranno Lolita (Rebeca Alemany) sconvolta dopo essere uscita dal suo negozio mentre Felipe e Ramon travolti dai detriti dell'esplosione durante una merenda al ristorante "Nuovo Secolo XX". Jacinto, invece, uscirà spaventato dal portone di Acacias 38 per soccorrere i malcapitati.

La soap opera subisce un salto temporale di cinque anni

I fan vedranno Genoveva osservare la scena dalla finestra della sua abitazione come era solita fare Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel). La donna diventerà sempre più la darklady della soap opera di Una vita, che subirà un salto temporale di cinque anni, che porterà le vicende ambientate al 1920. La Salmeron diventerà la moglie di Aurelio Quesada mentre dieci nuovi personaggi approderanno ad Acacias come la sorella maggiore e la nipote di Rosina Rubio.