Lieto fine in arrivo per una protagonista della soap opera spagnola Una vita. Susana Seler (Amparo Fernandez) coronerà il proprio sogno d’amore con il diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano), nelle puntate che i fan italiani avranno modo di seguire prossimamente. Prima di sposarsi e di lasciare Acacias 38, però l’ex sarta farà i conti con numerosi problemi.

Una vita, spoiler: Susana si allontana da Armando

Gli spoiler di ciò che succederà negli episodi in onda anche in Italia tra qualche settimana, dicono che il nuovo arrivato Armando sin da subito conquisterà Susana. Quest’ultima però, anche se comincerà a provare dei sentimenti per l’uomo, farà fatica a nascondere il suo turbamento.

La pettegola di Acacias 38 inizierà a pentirsi di aver conosciuto Caballero quando lui le confesserà di essere divorziato dalla prima moglie Jane, una donna straniera di religione protestante. Susana non riuscirà a stare tranquilla nonostante Armando le spiegherà tutti i motivi per cui si è separato, dicendole anche di aver perso due figli e che un suo amico aveva una tresca con sua moglie. Comunque sia, inizialmente, l’ex sarta deciderà di non frequentare più Armando.

Dopo qualche giorno, Susana si riavvicinerà all’ex diplomatico e si scambieranno il loro primo bacio. A questo punto la donne chiederà ad Armando di non far sapere a nessuno della loro relazione sentimentale. Quest’ultimo, dopo aver rifiutato la richiesta della donna, mostrandosi parecchio offeso, le dirà di volerla vedere soltanto quando troverà il coraggio di stare in sua compagnia senza nascondersi.

Susana sarà intimorita dall’idea di perdere l’uomo della sua vita e così non ci penserà due volte a recarsi insieme a lui a un ballo.

Rosina organizza una cena per Susana, l’ex sarta si sposa con Caballero e parte

Nei giorni successivi però Caballero desterà parecchia preoccupazione all’ex sarta dopo aver ricevuto un telegramma. L'uomo su richiesta del re sarà chiamato a svolgere un ultimo incarico da diplomatico in Francia: a causa di ciò si vedrà costretto a congedarsi dalla propria amata.

Armando partirà in fretta senza poter salutare Susana, che per lasciarsi alle spalle la storia d’amore con il diplomatico acquisterà due biglietti per andare a trovare il figlio Simon, Elvira e il nipotino a Genova.

In seguito, durante una cena organizzata da Rosina per Susana, si verificherà un colpo di scena, poiché Armando a sorpresa si farà nuovamente vivo e dirà all’ex sarta di essere tornato nel quartiere iberico dopo aver ricevuto il permesso del re per portarla con sé nella nuova missione.

In un primo momento Seler si mostrerà titubante, ma dopo aver riflettuto meglio accetterà di seguire il suo amato a una condizione. Susana vorrà che Armando diventi subito suo marito: quest’ultimo sapendo che il suo primo matrimonio non ha alcun valore in Spagna convolerà a nozze con l’ex sarta lo stesso giorno. La partenza dei novelli sposi verrà "colmata" dall'arrivo di Matide Zaldua, la nipote di Armando.