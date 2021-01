La telenovela spagnola Il Segreto si avvicina sempre di più al gran finale anche in Italia. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 24 al 31 gennaio, Francisca Montenegro minaccerà Emilia Ulloa quando essa tenterà di fare uscire di casa il padre Raimundo.

Il segreto, spoiler al 31 gennaio: scoppia una bomba a La Puebla

Gli spoiler relativi agli episodi in onda su Canale 5 dal 24 al 31 gennaio, raccontano che gli arcangeli faranno esplodere una bomba a La Puebla durante il comizio di Julio Barreiros. A rimanere vittime dell’attentato saranno diversi cittadini di Puente Viejo: quanto accaduto desterà parecchia preoccupazione agli Urrutia.

Gli unici abitanti del quartiere invece tranquilli saranno Fancisca, Onesimo e Donna Begoña. Quest’ultima però intimorita dall’idea che possa avvenire una tragedia anche a Puente Viejo farà di tutto per non far uscire di casa i propri cari. Il cugino di Hipolito sarà sempre più concentrato sui suoi progetti, mentre Francisca crederà che i repubblicani se la siano cercata.

Nel contempo Emilia chiederà aiuto al figlio Matias per far ricoverare il padre in una clinica specializzata. Alicia farà fare un sospiro di sollievo alla madre, dopo essere sopravvissuta all’attentato in cui perderà invece la vita Julio Barreios. Intanto molti sindacati impauriti rinunceranno alla politica a differenza della giovane Urrutia, che invece continuerà a lottare per difendere i suoi ideali di libertà anche se non nasconderà la sua paura.

Ignacio riuscirà a ottenere un colloquio con Urrutia che lo riterrà il colpevole del suo arresto.

Lazaro vuole vendicare la morte del fratello, Don Filiberto convince Tomas a unirsi agli arcangeli

Isabel tenterà di riavvicinarsi a Inigo che la lascerà da sola in giardino: la marchesa sorpresa dal gesto fatto dal suo capo squadra si renderà conto che qualcuno ha messo piede nella sua proprietà.

Marta riceverà un netto rifiuto, nell'istante in cui tenterà di convincere il marito Ramon a tornare a Bilbao con lei. Adolfo intanto fingerà di essere contento quando saprà che Marta è in dolce attesa. Isabel non appena riceverà la visita improvvisa di Jean Pierre, il suo amante francese lo farà nascondere nel padiglione de La Habana. A Puente Viejo metterà piede anche Lazaro Campuzano, il gemello del defunto scagnozzo di donna Eulalia Castro deciso a vendicare la morte del fratello a tutti i costi.

Dopo aver trovato alloggio alla locanda di Matias il nuovo arrivato chiederà informazioni su Francisca. Don Filiberto deciderà di continuare a far parte dell’organizzazione segreta degli arcangeli, ma vorrà sapere l’identità di tutti i membri.

Emilia proprio mentre tenterà di portare il padre in clinica verrà smascherata da Francisca, che la minaccerà con un’arma: fortunatamente a salvare l’ex locandiera sarà Matias, che non ci penserà due volte a scontrarsi con Montenegro. A proposito di quest’ultima, Lazaro per merito di Onesimo riuscirà ad ottenere il suo indirizzo. Don Filiberto invece convincerà Tomas ad unirsi alla setta degli arcangeli. Pablo spiazzerà Ignacio dicendogli di aver appreso a Bilbao di essere figlio di un marinaio che in passato fece perdere le sue tracce.

Adolfo per avere una risposta al suo sospetto chiederà a Marta se la creatura che porta in grembo è suo figlio: purtroppo la conversazione tra i due ex amanti verrà ascoltata da Ramon.

Francisca salva Raimundo, Alicia diventa sindaco

A sorpresa Tomas giurerà il suo impegno con gli arcangeli fino alla morte grazie a sua madre Isabel, che si rivelerà essere un membro della società segreta. Fortunatamente Francisca salverà Raimundo da morte certa quando Lázaro sarà pronto ad ucciderlo: quest’ultimo confesserà a Montenegro di essere giunto a Puente Viejo per uccidere l'assasino di suo fratello Jeremías Campuzano. La storica darklady riuscirà a persuadere il malvivente convincendolo a lavorare per lei, dopo avergli promesso di aiutarlo a scoprire chi ha messo fine all’esistenza del suo parente.

Successivamente Tomas chiederà delle spiegazioni alla madre per il suo impegno con gli arcangeli, mentre Mauricio e il capitano Huertas verificheranno che sia tutto in ordine in vista delle elezioni. Inoltre sia il sindaco e Don Ignacio augureranno buona fortuna ad Alicia, che subito dopo avrà un incontro abbastanza teso con Tomas. Per finire la giovane Urrutia riuscirà a diventare sindaco come tanto desiderava, facendo rimanere sconvolto Don Filiberto.