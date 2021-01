Proprio nel giorno in cui Uomini e donne è tornato in onda dopo le vacanze di Natale, sul web circola un'indiscrezione interessante sul futuro: una rivista di Gossip sostiene che il dating-show potrebbe essere trasmesso in prima serata con un cast "stellare". A cercare l'amore, infatti, non sarebbero ragazzi sconosciuti ma personaggi famosi, che si lascerebbero corteggiare sia da vip che da persone estranee al pubblico con l'obiettivo di trovare l'anima gemella.

Gossip sul futuro di Uomini e Donne

È un'indiscrezione inaspettata quella che sta circolando in queste ore su Uomini e Donne: pare che il programma di Maria De Filippi sia prossimo a tornare in prima serata con una sua versione inedita.

A Mediaset starebbe serpeggiando il rumor su un possibile debutto del dating-show nel prime time di Canale 5. A sedersi sull'ambita poltrona rossa, però, non dovrebbero essere dei ragazzi sconosciuti ma personaggi famosi che ancora non hanno trovato la persona giusta.

Maria De Filippi, dunque, starebbe pensando all'ipotesi di arruolare dei 'tronisti vip' per le puntate speciali del suo format che potrebbero essere trasmesse in tv tra non molto, probabilmente in primavera. Queste celebrità, inoltre, avrebbero la possibilità di essere corteggiate sia da "colleghi" noti al pubblico che da gente comune interessata a loro.

Voci su una versione vip di Uomini e Donne

Le puntate di Uomini e Donne che potrebbero essere trasmesse in prima serata, si dice che saranno incentrate sulle storie di tronisti famosi.

È ancora presto per sapere se sarà Maria De Filippi la conduttrice di questa ipotetica versione vip del dating-show, ma i fan sono già molto contenti di questa indiscrezione che sancirebbe il ritorno del loro amato programma in prime time dopo qualche anno.

Il format Mediaset, infatti, ha già "testato" la fascia oraria più difficile (ovvero quella dopo il TG 5 delle ore 20): nel 2016 con lo speciale dedicato alla lettera con la quale Gemma Galgani ha provato a riconquistare Giorgio Manetti, nel 2017 con "le Olimpiadi della tv" alle quali hanno partecipato volti storici della trasmissione e nel 2019 con tre puntate basate sulle scelte nel castello di Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa.

Possibile ritorno a Uomini e Donne per Giulia De Lellis

Un'altra indiscrezione è quella sul nome di un possibile membro del cast fisso della versione vip di Uomini e Donne. Stando alle voci che circolano nei corridoi Mediaset, tra i protagonisti delle puntate in prima serata del dating-show potrebbe esserci Giulia De Lellis. Il ruolo scelto per la popolare influencer, però, non è ancora chiarissimo: c'è chi dice che potrebbe essere un'opinionista come Tina Cipollari e Gianni Sperti, chi una consigliera per i tronisti famosi e chi uno dei volti noti che cercherà l'anima gemella sulla poltrona rossa.

Quest'ultima ipotesi, però, è piuttosto surreale anche solo per il fatto che la romana è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, quindi non avrebbe bisogno del programma che l'ha "scoperta" qualche anno fa per trovare l'amore.

Nessun altro nome, infine, è ancora trapelato su questi speciali di U&D in prime time: probabilmente è ancora presto per scoprire le identità dei tronisti vip e dei loro corteggiatori, anche perché dovrebbe essere la prossima primavera il periodo indicato come giusto per la messa in onda di queste puntate eccezionali. Il meccanismo di questa versione del dating-show, comunque, dovrebbe essere più simile a quello di Temptation Island che a quello del Trono Classico.