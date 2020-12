Potrebbe non essere molto lontano il ritorno di Ida Platano nel cast di Uomini e Donne. Secondo quanto dichiarato da Amedeo Venza su Instagram, l'ex dama starebbe meditando il suo rientro nel Trono Over a gennaio, ovvero dopo le festività. Nella puntata del dating show che è stata trasmessa il 16 dicembre, intanto, Riccardo Guarnieri ha commentato in malo modo il gesto della ex di restituirgli l'anello di fidanzamento: la bresciana è stata etichettata come un "personaggio" che ha paura del confronto.

Possibile rientro a Uomini e Donne per Ida

Mercoledì 16 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: tra i tanti temi affrontati, c'è stato anche l'epilogo di una delle storie d'amore più discusse degli ultimi anni all'interno del dating show.

Riccardo, infatti, ha ricevuto una lettera e un pacchetto dalla ex Ida: la bresciana ha restituito l'anello di fidanzamento a Guarnieri e l'ha fatto tirandogli qualche frecciatina velenosa.

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la reazione del cavaliere al gesto di Ida, su Instagram cominciava a circolare un'indiscrezione su di lei piuttosto interessante.

In una storia Amedeo Venza ha insinuato: "Notizia freschissima. A gennaio Ida potrebbe tornare nel parterre del Trono Over".

L'influencer ha commentato con queste parole il possibile rientro della donna nel cast del dating show: "Figurati se si faceva scappare questa ennesima occasione".

Lo scambio di frecciatine tra gli ex di Uomini e Donne

All'inizio della puntata di Uomini e Donne che è stata proposta al pubblico il 16 dicembre, Maria De Filippi ha letto a Riccardo un bigliettino che Ida ha fatto recapitare alla redazione assieme a un piccolo pacco.

La parrucchiera ha espressamente richiesto che fosse la conduttrice a leggere le sue parole e non l'ex fidanzato, al quale ha riservato varie frecciatine a distanza.

Dopo aver saputo che Ida gli ha restituito l'anello col quale si erano promessi di convolare a nozze più di un anno fa, Guarnieri non ci ha visto più ed ha replicato seccato: "Ho fatto sacrifici per acquistare questo anello.

Non capisco perché non viene qua in puntata a dire come sono andate le cose. Secondo me non ci vuole mettere la faccia perché cadrebbe il personaggio", ha aggiunto il pugliese raccogliendo parecchi consensi sia tra il pubblico presente che tra gli opinionisti del programma.

Tutti contro Ida negli studi di Uomini e Donne

"Se lei è diventata un personaggio è grazie a me e a quello che ho sempre detto di lei, senza ricevere mai nulla in cambio", ha tuonato ancora Riccardo trovando il pieno supporto di Tina Cipollari.

Secondo la bionda opinionista di Uomini e donne, infatti, Ida ha fatto il gesto di restituire l'anello all'ex soltanto per attirare l'attenzione ora che lui è rientrato nel programma: "È proprio ridicola, ancora a lui pensa?", ha aggiunto la vamp prima che Gemma intervenisse per provare a difendere la sua cara amica.

Guarnieri, però, ha bloccato immediatamente la dama torinese dicendole che lei conosce soltanto una versione dei fatti, ovvero quella di Ida Platano, quindi potrebbe evitare di dire la sua-

"Non inserirti in una storia che sai solo in parte", ha chiosato il cavaliere prima di chiedere per l'ennesima volta a Ida un confronto davanti alle telecamere per chiudere una volta per tutte il loro tormentato tira e molla.

Secondo quello che ha riportato Amedeo Venza, questo atteso faccia a faccia potrebbe avvenire a gennaio, quando si ipotizza il rientro della bresciana nel cast del Trono Over.