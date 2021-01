Aurora e Giancarlo si sono conosciuti a Uomini e donne e hanno iniziato una frequentazione durata qualche settimana. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda l'8 gennaio, Tropea ha deciso di mettere fine alla sua relazione con il cavaliere romano, perché lui aveva scelto di uscire anche con Alessandra. Dopo la messa in onda della trasmissione, l'imprenditrice ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, lanciando frecciatine, probabilmente rivolte a Cellucci.

Aurora si sfoga dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne

Aurora ha pubblicato un selfie sulle sue storie social, in cui ha scritto una didascalia in cui è sembrato far riferimento alla sua situazione con Giancarlo e a quanto era andato in onda poco prima in televisione.

La dama di Uomini e Donne ha scritto: ''Questo è per il lupo travestito da agnello, i peggiori perché hanno anche la vigliaccheria dell'incoerenza''. Nel caso in cui la sua foto su Instagram faccia riferimento a Cellucci, Tropea potrebbe aver voluto indicare che il cavaliere del parterre si sia voluto mostrare in un modo che non corrisponderebbe al suo comportamento nella realtà.

Le frecciatine di Aurora Tropea su Instagram

Aurora ha proseguito il suo messaggio, parlando della doppia faccia che questa persona avrebbe di fronte al pubblico, diversa da quella mostrata nel privato: ''Pur di salvarsi loro non hanno alcuno scrupolo a fare morti e feriti... narcisisti per cui gli altri non contano niente, solo il proprio ego''. Tropea ha continuato, affermando che alcune persone riescono a tessere la loro tela di ragno, riuscendo a mascherare con le loro buone maniere e finta leggerezza, la loro vera natura.

Giancarlo pubblica uno scatto con la bambola che gli ha regalato Aurora a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 8 gennaio, Aurora ha regalato a Giancarlo una bambola con le labbra rigonfiate e in studio sono stati fatti commenti su questa scelta, supponendo sia stata una sorta di sfottò nei confronti di Alessandra, che non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica alla bocca.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il cavaliere romano ha pubblicato una storia sul suo profilo social, proprio con il giocattolo ricevuto in dono da Tropea, corredando la foto dalla didascalia: ''Lipsy'' che, tradotto dall'inglese, significa proprio: 'Labbra carnose'. Al momento, Cellucci non ha replicato ancora alla storia Instagram con le frecciatine lanciate da Aurora. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per vedere se fra i due single possa esserci qualche riavvicinamento o se la loro frequentazione possa ritenersi conclusa definitivamente.