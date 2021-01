Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Un posto al sole e le anticipazioni dei nuovi episodi in onda dal 18 al 22 gennaio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sul caso di Filippo che continuerà a trovarsi in ostaggio di un gruppo di malviventi assieme a Leonardo. E poi ancora si parlerà del lavoro di Michele alla radio, che potrebbe subire un vero e proprio scossone nel giro di poco tempo.

Ritorna Chiara e mette in difficoltà Michele: anticipazioni Un posto al sole 18-22 gennaio

Nel dettaglio, le trame della soap Un posto al sole raccontano che il lavoro di Michele verrà messo in discussione dal ritorno del tutto inaspettato di Chiara.

La ragazza tornerà in radio e la sua presenza finirà per creare malumori e al tempo stesso anche delle tensioni proprio con Michele.

Una situazione che diventerà difficile da gestire ma Silvia continuerà a credere nel futuro lavorativo del suo uomo. Michele, però, si renderà conto ben presto che la sua collaborazione con Chiara non sarà per nulla semplice da gestire.

Silvia proverà in tutti i modi a distrarlo da quelli che sono i suoi problemi lavorativi ma ben presto per Michele ci sarà un incontro che potrebbe cambiare in meglio la sia vita.

Alex decide di lasciare Vittorio ma lui non si arrende

Intanto per Angela arriverà una notizia importante e a dir poco inattesa che potrebbe rivoluzionare la sua vita e il suo futuro. E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 gennaio 2021 raccontano che Alex prenderà una decisione importantissima a poche ore dalla sua partenza per la Spagna.

La ragazza, infatti, deciderà di porre fine alla sua relazione sentimentale con Vittorio, lasciandolo definitivamente. Un durissimo colpo per il figlio di Guido che deciderà di non arrendersi. Vittorio, infatti, nonostante la scelta fatta da Alex proverà in tutti i modi a farle cambiare idea: riuscirà a evitare la fine della loro storia d'amore oppure no?

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Filippo riesce a tornare a casa: trame Un posto al sole 18-22 gennaio

Le trame della soap Un posto al sole fino al 22 gennaio, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche del caso di Filippo che riuscirà finalmente a tornare a casa dopo essere stato in pericolo di vita.

Leonardo, invece, finirà in ospedale. Filippo e Serena dopo essersi accertati del fatto che il quadro clinico del ragazzo sia in miglioramento, decideranno di mettersi in contatto con i genitori di Leonardo.

Roberto Ferri, invece, darà sempre più importanza a Lara dal punto di vista lavorativo mentre Filippo proverà compassione per Leonardo, dato che il ragazzo si troverà completamente da solo.