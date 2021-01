La registrazione di Uomini e donne, effettuata mercoledì 13 gennaio è cominciata con Gemma seduta al centro dello studio, intenta a raccontare le sue emozioni dopo quanto accaduto il giorno prima. Maurizio le è venuto incontro, ma poi ha chiarito di non avere intenzione di tornare a frequentarla come prima.

Aurora, invece, è stata messa nuovamente alla gogna, al punto che è stata costretta ad uscire dallo studio per prendere il cellulare. Davide ha baciato Beatrice, mentre Sophie è rimasta molto male di non vedere Giorgio in puntata e ha affermato che andrà a riprenderselo.

Spoiler registrazione 13 gennaio: confronto tra Gemma e Maurizio

La puntata registrata il 13 gennaio di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani. La donna ha spiegato che dopo la precedente registrazione ha avuto modo di vedere Maurizio e di chiarire con lui. Lei ha avuto la percezione che l'uomo ci stesse riprovando. Una volta che il protagonista è entrato in studio, però, ha raccontato una versione completamente diversa. Nello specifico, infatti, il cavaliere ha detto di non avere più interesse a tornare a frequentare la donna. Lei, allora, ha deciso di lasciare il numero ad un altro cavaliere di nome Maurizio. Successivamente, si è passati ad Armando. Quest'ultimo sta frequentando Nicole, la quale è uscita anche con Carlo. Valentina, invece, ha lasciato una lettera ad Armando in camerino, in quanto sarebbe interessata a conoscerlo.

Armando accusa Aurora di essere una talpa

Il napoletano, però, ha ammesso di non avere voglia di conoscere la donna perché non ritiene il suo approccio in linea con il tipo di persona che vorrebbe al suo fianco. Questo ha fatto sorgere delle polemiche, in quanto Gianni Sperti ha accusato il parrucchiere di fare dei ragionamenti sessisti. In seguito, poi, Incarnato ha discusso anche con Aurora.

Nello specifico, l'ha accusata di essere la talpa di un sito che, in passato, ha pubblicato articoli su lui e Veronica. Lei ha negato ed è andata fuori dallo studio per prendere il cellulare. La donna, però, non è più rientrata in studio.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne

Al trono classico, invece, Davide non ha ancora fatto la sua scelta.

Il giovane ha portato in esterna Beatrice e i due si sono trovati davvero molto bene. Dopo qualche effusione con le mascherine, però, Donadei ha chiesto alla redazione di spegnere le telecamere per baciare la fanciulla. Tornata la linea allo studio, poi, Chiara ha ammesso di essere rimasta molto male. Davide, però, ha confessato di trovarsi molto in difficoltà in quanto non sa davvero chi scegliere. Il tronista ha deciso di ballare con Rabbi, ma i due hanno finito per avere una pesante discussione, conclusa con la ragazza che è scoppiata in lacrime.

Per quanto riguarda Sophie, invece, Maria De Filippi ha mandato in onda lo sfogo che Giorgio ha avuto dopo la precedente registrazione. La tronista è rimasta male di non vederlo in studio, pertanto, ha detto che lo andrà a riprendere.

Matteo, invece, è sembrato sempre più motivato a conquistarla.