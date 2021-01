A Il Paradiso delle Signore 5 è arrivata una nuova 'Venere' che si chiama Sofia Galbiati. L'attrice che interpreta la nuova commessa del grande magazzino milanese è Giulia Chiaromonte, che ha rilasciato un'intervista a Tv Soap nella quale ha raccontato alcuni dettagli sul ruolo che impersona all'interno della seguitissima soap opera di Rai 1. Il pubblico non conosce ancora bene Sofia. La ragazza è entrata in scena durante la puntata del 17 dicembre varcando la soglia della caffetteria travestita da Charlot, proponendosi come aiutante cameriere. Ma, una volta appresa la notizia che la la partenza di Marcello era stata annullata, Sofia viene licenziata da Laura, che però cerca immediatamente di aiutarla a trovarle un nuovo lavoro.

Per questo Laura propone Sofia come Venere a Clelia Calligaris (Enrica Pintore) che, dopo un colloquio, decide di assumere a Il paradiso la giovane.

Chiaromonte: 'Sofia è instancabile'

Giulia Chiaromonte è molto entusiasta di interpretare il ruolo di Sofia ne Il Paradiso Delle Signore. Il suo personaggio, fin da subito, le è sembrato "dinamico e fresco". Sofia Galbiati è infatti una giovane ragazza di 20 anni di Milano che si mette sempre in gioco e che è sempre pronta ad accogliere tutte le sfide che la vita le presenta con il sorriso. "Si mette in gioco - ha affermato Chiaromonte - con una bella autoironia. Mi sembra, da quello che per ora ho potuto vedere, un personaggio instancabile”. L'attrice non ha rivelato spoiler in merito alla storia nella quale il suo personaggio sarà coinvolto, ma ha voluto solo anticipare ai fans de Il Paradiso che l'evoluzione del suo personaggio sarà lenta e che, grazie ad essa, si potrà conoscere qualcosa in più in merito alla sua anima.

Tra i colleghi vi è una grande stima

Giulia Chiaromonte ha inoltre confermato le voci positive in merito al clima che si respira all’interno del cast de Il Paradiso Delle Signore, e cioè che all'interno di esso vi è amicizia e solidarietà. La giovane artista, che è alla sua prima esperienza lavorativa nel mondo televisivo, è stata accolta con gioia da tutti i suoi colleghi.

Dopo alcune paure iniziali, Giulia Chiaromonte ha subito provato un senso di gratitudine per essere riuscita ad entrare a far parte della famiglia de Il Paradiso. L'attrice ha inoltre ricordato con allegria il suo primo giorno sul set: qui ha avuto la possibilità di conoscere per prima la sua collega Grace Ambrose, che nella serie interpreta Stefania Colombo.

Giulia Chiaromonte ha affermato che tutti i suoi colleghi, fin dal primo momento, sono stati molto professionali e umani e che per questo lei si è sentita subito a suo agio. “Ho provato subito un enorme senso di gratitudine per essere lì come prima esperienza”.