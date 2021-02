Alda D'Eusanio è stata espulsa dalla casa del GF Vip sabato scorso, senza neppure attendere l'arrivo della puntata di questa sera, lunedì 8 febbraio. La giornalista ha oltrepassato il limite secondo la produzione del programma nel momento in cui ha pronunciato delle gravi insinuazioni su Laura Pausini.

La cantante ha provveduto a denunciarla e Mediaset si è dissociata dalle affermazioni dell'ex concorrente disponendo immediatamente la sua uscita. Una volta fuori dal Reality Show, però, la donna è stata denunciata anche da un'altra persona, ovvero, Adriano Aragozzini. Quest'ultimo è stato accusato da Alda di essere stato la causa della caduta di Mia Martini.

Le insinuazioni di Alda D'Eusanio su Adriano Aragozzini

Dopo essere stata mandata via dalla casa del GF Vip, Alda D'Eusanio si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. La donna non è ancora apparsa sui social e non ha commentato la sua espulsione. Ad ogni modo, sul web si sta molto parlando di lei in modo indiretto. Oltre alla denuncia di Laura Pausini, infatti, Alda pare dovrà affrontare anche un'altra persona molto adirata con lei, ovvero Adriano Aragozzini. Mentre era nella casa di cinecittà, la giornalista aveva insinuato che l'uomo fosse il colpevole del crollo della cantante Mia Martini. Considerando la sensibilità del tema, la persona chiamata in causa ha sentito il bisogno di difendersi. A tal proposito, il giornalista ha mandato una lettera a Roberto D'Agostino in cui ha specificato la sua posizione.

La replica del giornalista e la conseguente denuncia

Il protagonista ha esordito dicendo: "Caro Roberto, mi meraviglio che tu riporti notizie false, inventate e destituite da qualsiasi fondamenta di Alda D'Eusanio al GF Vip". In seguito, Adriano ha dichiarato di essere stata la persona in grado di far resuscitare Mia Martini facendo in modo che partecipasse al Festival di Sanremo del 1989.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

All'epoca, molti artisti e funzionari delle case discografiche erano profondamente contrari alla presenza della donna sul palco dell'Ariston, ma lui insistette affinché potesse partecipare. Aragozzini ci ha tenuto a precisare che in cinque anni in cui ha organizzato il Festival, Martini ha partecipato a ben tre edizioni.

Accuse di calunnia e diffamazione contro Alda

Inoltre, il protagonista di questo sfogo ha ribadito di aver avuto un rapporto sempre molto gradevole con Mia, pertanto, le insinuazioni di Alda D'Eusanio sono per lui delle pesanti calunnie. A tal proposito, Adriano ha concluso il suo intervento dicendo: "I miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D'Eusanio, che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni". Per il momento, però, la diretta interessata non ha ancora replicato.