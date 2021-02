Le anticipazioni di Un posto al sole inerenti le puntate in onda su Rai Tre fino al 19 febbraio, rivelano che Giulia Poggi metterà con le spalle al muro Thea e finalmente la verità su Emil verrà a galla. Tutta questa vicenda comporterà l’arresto dell’aggressore di Silvia, ma Thea si rivolgerà a Niko per un appello accorato. Mentre Michele dovrà riflettere sulla sua posizione lavorativa, Patrizio e Vittorio agiranno contro gli strimpellamenti di Samuel. Attenzione rivolta anche ai Cantieri e alla coppia formata da Clara e Alberto. Quest’ultimo lascerà di stucco la sua compagna con una proposta inaspettata.

Anticipazioni Un posto al sole, trame al 19 febbraio: Alberto beccato con Barbara, Vittorio e Patrizio contro Samuel

Alberto verrà visto in compagnia di Barbara Filangeri e questo finirà per preoccupare l’uomo il quale temerà la reazione della sua compagna. Clara, per l’appunto, non reagirà granché bene a questa notizia e si arrabbierà con Alberto, ma quando l’uomo le farà una proposta inaspettata, la sua reazione cambierà. Le frequenti 'schitarrate' di Samuel infastidiranno non poco Vittorio e Patrizio, i quali decideranno di fare qualcosa in merito. I due prepareranno uno scherzetto ai danni di Samuel, che a sua volta farà una scoperta all’interno dell’abitazione. La riunione tra Diego e don Giuseppe si terrà nel laboratorio presepiale e a supervisionare il tutto ci penseranno Raffaele e Ornella.

Un posto al sole: Emil arrestato, Giulia smaschera Thea

Le anticipazioni settimanali della soap opera italiana ambientata in Campania, si concentrano anche su Giulia. Quest’ultima farà una scoperta sconvolgente che metterà sotto scacco Thea. A questo punto la sorella di Emil ammetterà la verità e cioè di aver fornito un alibi a suo fratello pur di tenerlo lontano dalla galera.

In seguito Emil sarà arrestato e Thea supplicherà Niko di non abbandonare suo fratello. Ai Cantieri gli operai saranno in protesta a causa del mancato assegnamento del bonus. Roberto Ferri, però, non solo si ritroverà a cercare di placare gli animi infervorati degli operai, ma dovrà fare i conti con un incidente che lo metterà in seria difficoltà.

Upas: Michele e la nuova proposta di Chiara

Per Michele la nuova linea editoriale instaurata da Chiara sarà difficile da metabolizzare. Il giornalista si sentirà del tutto estraneo a questo progetto, ma la situazione cambierà quando l’uomo riceverà da Chiara una proposta che lo spingerà a prendere una decisione importantissima: di che cosa si tratterà? Nel frattempo, a Palazzo Palladini una bambina si riscoprirà ecologista, si tratta di Bianca. La vocazione di quest’ultima non sarà facile da digerire per Franco e Renato, dato che la bimba metterà sotto torchio Poggi per la raccolta differenziata: come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Un Posto al sole.