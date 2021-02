I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso della puntata serale dell'8 febbraio, c'è stato spazio per due incontri molto importanti. Il primo è quello che ha visto protagonista Dayane Mello con suo fratello Juliano, a pochi giorni di distanza dal drammatico lutto che ha sconvolto la famiglia della modella brasiliana. Il secondo incontro è quello che ha visto protagonisti Maria Teresa Ruta e il cantautore Francesco Baccini. Entrambi i due ospiti erano stati annunciati in precedenza come protagonisti della trasmissione Live condotta da Barbara D'Urso.

Peccato, però, che la presentatrice sia stata "beffata" a favore del collega Signorini.

Il fratello di Dayane Mello snobba Barbara D'Urso e partecipa al GF Vip di Signorini

Nel dettaglio, il fratello di Dayane Mello era stato annunciato come uno degli ospiti di punta della puntata di Live - Non è la D'Urso in programma domenica 7 febbraio su Canale 5.

Tuttavia, quando c'è stato il talk show dedicato al reality show di Signorini, D'Urso ha precisato che Juliano aveva comunicato la sua intenzione di non prendere più parte al programma perché non se la sentiva di apparire in televisione.

L'8 febbraio, però, Juliano era in collegamento al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a sua sorella Dayane Mello e ringraziare i vari concorrenti che le sono stati accanto in questo momento così difficile e delicato della sua vita.

Anche Francesco Baccini diserta Live - Non è la D'Urso e va da Alfonso Signorini

Ma questo non è l'unico ospite che ha "dato buca" a Barbara D'Urso per andare da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Questa domenica sera, infatti, era prevista anche la partecipazione di Francesco Baccini a Live - Non è la D'Urso ma anche in questo caso l'ospitata è saltata all'ultimo momento, come svelato dalla stessa conduttrice.

E anche Baccini era presente al GF Vip per incontrare dal vivo la sua ex fiamma Maria Teresa Ruta, con la quale pare ci sia stato un piccolo flirt negli anni passati.

Record di ascolti per il Grande Fratello Vip: lo share sale al 21%

Insomma un doppio forfait per Barbara D'Urso che si è ritrovata così "beffata" dal conduttore del GF Vip. E, proprio grazie a queste due esclusive, Alfonso Signorini l'8 febbraio ha registrato il miglior risultato di questa stagione per il suo reality show.

La puntata del lunedì sera del Grande Fratello è stata seguita da una media di ben 3,7 milioni di spettatori pari ad uno share del 21% e picchi di oltre il 25% durante la messa in onda. Da settembre ad oggi, si tratta del dato più elevato per il reality show di Signorini che chiuderà i battenti definitivamente il prossimo lunedì 1° marzo con la finalissima.