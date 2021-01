Serata all'insegna delle emozioni per Dayane Mello che dopo oltre 15 anni ha rivisto la madre nel corso della puntata dell'11 gennaio del GF Vip. Nella circostanza Ivone Dos Santos ha voluto fare chiarezza su alcune affermazioni che la brasiliana aveva fatto in passato sulla sua infanzia. In particolare la trentunenne si era soffermata più volte sulla sua infanzia difficile tra violenza e povertà. "La vedevo una volta a settimana ed arriva sempre con un uomo diverso" - aveva raccontato la brasiliana aggiungendo che la congiunta, per via delle difficili condizioni economiche, era stata costretta a prostituirsi.

Affermazione che la madre di Dayane ha smentito attraverso un videomessaggio. "Ho avuto una vita difficile, ma non ho mai fatto quel lavoro" - ha replicato Ivone Dos Santos che ha invitato la figlia a non ripetere più certe cose.

"Lasciami tranquilla e vivi la tua vita" - ha chiosato la donna con la modella che ha ribattuto che lei ha solo riportato quanto le era stato raccontato da ragazzina. Sulla questione è intervenuto il fratello della gieffina con un post al vetriolo nei confronti della madre pubblicato su Instagram. "Quello che abbiamo passato lo sappiamo solo io e Dayane, ora questa persona riappare e pensa di avere il diritto di mentire su quanto accaduto".

Dayane Mello rivede la madre al GF Vip: 'L'ultima volta avevo 13 anni'

Nel corso della puntata dell'11 gennaio Alfonso Signorini ha convocato Dayane Mello in Mystery room per una sorpresa.

"Da quando non vedi tua madre?" - ha chiesto il conduttore televisivo con la modella che ha ribattuto che l'ultimo incontro risale a quando aveva 13 anni. "Noi del Grande Fratello riusciamo a fare miracoli ed abbiamo un suo videomessaggio per te". Ivone Dos Santos ha raccontato di aver affrontato molte difficoltà nella sua vita. "Ho amato i miei sette figli ma ho avuto tantissimi problemi da affrontare ma non ho mai fatto la lucciola" - ha precisato la donna che ha puntato l'indice contro il padre della trentunenne affermando che non l'avrebbe mai aiutata.

"Sono addolorata per quello che ha detto mia figlia anche se le voglio bene" - ha precisato la madre della brasiliana che non ha nascosto di essere "molto triste" per l'accaduto. Senza fare giri di parole Ivone Dos Santos ha invitato Dayane a lasciarla in pace. "Non cercarmi, non dire più queste cose e fai la tua vita" - ha chiosato la donna.

La smentita di Ivone Dos Santos, la reazione del fratello della modella brasiliana

Dall'altra parte Dayane Mello ha ribattuto con freddezza alle parole tutt'altro che concilianti della madre. "Erano le voci di paese, non volevo ferirla. La storia me l'hanno raccontata sempre così ma lei non si rende conto del danno che ha fatto a me ed ai miei fratelli" - ha sottolineato in maniera stizzita la brasiliana. Il videomessaggio, trasmesso nel corso della trentaduesima puntata del GF Vip, non ha lasciato indifferente il fratello della modella. Juliano ha replicato con un post pubblicato sul profilo Instagram della modella.

"Per me è un grande peccato che una persona che non è presente nella nostra vita ora voglia riapparire e continuare a farci dei danni" - ha scritto il congiunto di Mello.

"Fin dalla nostra infanzia siamo stati abbandonati e affamati. Mi sono preso io cura dei miei quattro fratelli più piccoli" - ha scritto Juliano che ha accusato la madre di aver mentito nel videomessaggio mandato in onda nel corso del Grande Fratello Vip.