Belen Rodriguez si è raccontata nell'ultimo numero del settimanale Chi in uscita in edicola mercoledì 10 febbraio. La showgirl argentina, dopo avere dichiarato di essere in dolce attesa di cinque mesi, ha raccontato la reazione del figlio Santiago quando l'ha vista al fianco di Antonino Spinalbese. Inoltre, Belen ha parlato brevemente della fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Santiago ha accettato la relazione della mamma

Belen Rodriguez dal suo precedente matrimonio con Stefano De Martino ha avuto Santiago che ad aprile compirà 8 anni. La showgirl argentina al settimanale Chi ha raccontato la reazione del figlio, quando l'ha vista al fianco di un altro uomo.

Belen ha confidato di avere presentato Antonino Spinalbese come un amico per alcuni mesi. Dopo tre mesi di frequentazione, per sbaglio il parrucchiere ha chiamato la più grande di casa Rodriguez "amore".

Il nomignolo non era passato affato inosservato a Santiago. Di conseguenza il bambino si è subito rivolto alla mamma: "Ho sentito che ti ha chiamato amore, qualcosa significa. Fidanzati con lui per favore..." Ma non è tutto, perché Santiago vedendo la sua mamma felice le ha detto: "Dio ti ha mandato un principe". Come riportato da Belen, solamente qualche giorno dopo l'ufficializzazione della liasion, il suo primogenito le avrebbe chiesto un fratellino.

'Non mi lasciare per l'età'

Nel corso dell'intervista la più grande di casa Rodriguez non ha nascosto che si era posta alcuni dubbi sulla relazione con Antonino Spinalbese, a causa della grande differenza d'età.

La coppia ha 10 anni di differenza: Belen ha 36 anni, Antonino 26.

La diretta interessata ha ammesso che era un po' titubante, la sue paure sono scomparse grazie a Spinalbese: Un giorno Antonino le ha detto che se avesse deciso di interrompere la frequentazione non doveva farlo per l'età. In seguito alle parole del suo compagno, la showgirl avrebbe capito che non poteva mandare a monte una storia che la rendeva felice solo per una questione anagrafica.

L'addio con Stefano De Martino

La showgirl sudamericana ha spiegato di essere impegnata da soli otto mesi, ma di essere felicissima. La gravidanza è una prova che le cose tra i due vanno a gonfie vele. Tuttavia, Belen Rodriguez è tornata anche a parlare della fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La 36enne ha riferito che le frasi scritte su Instagram non sono delle frecciatine indirizzate all'ex marito: "Non lo farei per rispetto di Antonino".

Belen ha precisato che tutto quello che posta sui social riguarda sempre e solo la sua vita e il suo carattere. Per quanto riguarda l'addio con il conduttore e ballerino partenopeo, la diretta interessata ha chiosato: "Per quanto dispiaccia alla fine di un rapporto rimane sempre un po' di rancore". Belen Rodriguez ha ammesso che dopo la fine di una relazione importante, sarebbe falso dire che non rimane un po' di amaro in bocca.