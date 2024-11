Il giorno seguente la 13^ puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha cercato di dare alcuni consigli a Lorenzo Spolverato su come approcciare le discussioni con gli altri concorrenti.

La ballerina ha suggerito al 27enne milanese di essere "più furbo", ma Spolverato ha ribadito di non riuscire a fingere: "Non riesco a tendere la mano, al massimo tendo un dito".

Le dichiarazioni di Shaila

Durante la 13^ puntata del GF, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani hanno avuto una discussone che è poi proseguita nel post-puntata.

Nella mattinata di mercoledì 20 novembre, Shaila Gatta ha così deciso di parlare con Lorenzo per dispensare alcuni consigli: "Io non sono la tua mamma.

Il mio ultimo pensiero è quello di educare qualcuno qui dentro".

Eppure l'ex velina crede che in alcune occasioni il partner abbia esagerato nei modi e nei toni: "Tu a volte sei fumantino e puntiglioso, basta davvero poco per farti andare sopra le righe. Io ti dico il mio pensiero, ma tu puoi fare come meglio credi non è un mio problema. A volte stai meno sulla difensiva e ascolta di più. Quando la pensi in un modo non cambi idea. Sii più furbo anche tu. Impara dai grandi senza piegarti. Concentrati su di te e proteggiti".

Lorenzo: 'Combatto per la mia verità'

Ascoltato il discorso dell'ex velina, Lorenzo Spolverato ha risposto punto per punto spiegando che non cambierà mai per nessuno: "Io sono fatto così, non faccio cose che non mi appartengono".

In seguito il 27enne milanese ha riferito di non rivedersi nella descrizione che è stata fatta su di lui: "Se i miei atteggiamenti sono da considerare aggressivi e permalosi, allora dobbiamo guardare tutti. Io non sono così per me sono piccolezze". Inoltre il concorrente ha rivelato che non riesce a fingere: "Non riesco a tendere la mano, al massimo tendo un dito.

Se io tendo la mano agli occhi degli altri poi pensano che abbiamo fatto pace, io non mi piego con nessuno, combatto per la mia verità".

GF: Spolverato è stato ammonito

A seguito dei continui comportamenti sopra le righe da parte di Lorenzo Spolverato, nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha rimproverato il concorrente: "Devi darti una bella regolata, te lo dico come consiglio".

Per il momento gli autori hanno proceduto con un richiamo verbale, ma in futuro potrebbe arrivare un vero e proprio provvedimento disciplinare. A tal proposito Signorini ha messo al corrente Lorenzo del fatto che anche sui social diversi utenti hanno notato che il giovane ha un modo di fare arrogante e in alcuni frangenti esagerato.