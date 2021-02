La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sui social. I due sono indubbiamente i protagonisti del Gossip del momento e in tanti sono curiosi di scoprire quali saranno i nuovi risvolti di questa relazione. Le dediche d'amore social tra i due non mancano, intanto nel corso delle ultime ore l'attenzione si è focalizzata sulla "pancia sospetta" della conduttrice sportiva, che sarebbe stata mostrata durante gli ultimi video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il pancino della Leotta ha rimesso in piedi le voci di una presunta gravidanza che erano state accennate già qualche giorno fa a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso.

La segnalazione della 'pancia sospetta' di Diletta Leotta

Nel dettaglio, ieri pomeriggio Diletta Leotta ha prima postato sui social una nuova dedica d'amore, che sarebbe indirizzata proprio al suo fidanzato, dove invitava a "seguire il cuore".

Successivamente, poi, ha postato dei video dallo stadio in cui si trovava per seguire la partita di campionato fra Verona e Juventus e in tanti hanno notato una "pancia sospetta". La prima a riportare tale segnalazione è stata l'influencer Deianira Marzano, da sempre molto attenta alle dinamiche di questa coppia che sta facendo molto discutere.

La pancia di Diletta non è passata inosservata, al punto che in tanti follower si sono detti d'accordo col fatto che la conduttrice sportiva possa essere in dolce attesa.

A Pomeriggio 5 si era parlato della presunta gravidanza di Diletta Leotta

Un'ipotesi che, tutto sommato, era stata lanciata già qualche giorno fa durante il talk show Pomeriggio 5. In quell'occasione, infatti, Barbara D'Urso aveva riportato nella sua trasmissione il contenuto di un articolo che era apparso su un sito di gossip turco, dove si parlava della presunta gravidanza di Diletta e del fatto che Can Yaman sarebbe diventato padre per la prima volta.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Diletta potrebbe essere davvero in attesa del suo primo bambino da Can oppure si tratta di rumors infondati? I dubbi rimangono, intanto i due innamorati vanno avanti per la loro strada.

Le dediche d'amore di Can Yaman per Diletta: 'Gioia del mio cuore'

Seppur a distanza, Can e Diletta confermano di pensarsi spesso.

Ieri pomeriggio, ad esempio, l'attore turco ha postato una nuova foto tra le stories del suo profilo Instagram, mentre era col cellulare in mano e seguiva la partita in cui c'era la sua amata a bordo campo.

Solo qualche giorno fa, invece, sempre Can aveva condiviso una foto di Diletta impegnata con la trasmissione radiofonica che conduce sulle frequenze di Radio 105, con la scritta: "Gioia del mio cuore" con tanto di emoticon del cuore rosso passione.