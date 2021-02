La coppia Can Yaman - Diletta Leotta continua a essere al centro della ribalta mediatica e, con la loro tormentata storia d'amore, stanno facendo appassionare tantissimi fan. Al tempo stesso, però, non mancano i sospetti e le critiche per i due giovani innamorati: in tanti, infatti, hanno dei dubbi sul loro amore e sono arrivati a ipotizzare che il loro sia frutto di un amore destinato ai giornali e quindi al chiacchiericcio mediatico. Ad alimentare tali sospetti alcune segnalazioni riportate sul web e sui social della coppia che sarebbe stata beccata in compagnia di un gruppo di fotografi e pararazzi durante i loro ultimi spostamenti insieme.

I sospetti sulle foto social di Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, lo scorso 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino, Can e Diletta hanno pubblicato uno scatto insieme al tramonto, decisamente molto romantico che sembrava preludere al fatidico momento del bacio.

Una foto che, tuttavia, ha destato non pochi sospetti in rete dato che c'è chi sostiene che non fosse stata scattata in tempo reale.

L'ipotesi è che i due l'avrebbero fatta diversi giorni prima durante un soggiorno a Fregene mentre domenica pomeriggio la coppia si trovava in Costiera Amalfitana, come testimoniano anche delle stories che la stessa Diletta aveva postato sul suo profilo Instagram.

I dubbi sugli spostamenti di Can Yaman e Diletta

Ed è proprio durante il soggiorno in Costiera che è venuto fuori questo scatto dove si vedono Can e Diletta in compagnia di un gruppo di persone che farebbero parte del loro staff e una serie di fotografi che erano impegnati nella realizzazione delle fotografie.

Immediata la reazione dei fan, molti dei quali fin dal primo momento non hanno visto di buon occhio questa neonata relazione tra Can e Diletta, al punto che qualcuno ha subito sospettato che il loro fosse un amore di quelli che generalmente vengono definiti "da copertina".

Vale a dire creati ad arte per fare in modo che i protagonisti finiscano in prima pagina sulle varie riviste di Gossip e cronaca rosa.

Si parla di 'manovra commerciale' dietro al flirt tra Can e Diletta

Dopo lo scatto di Can e Diletta circondati dai paparazzi mentre scattano le foto, ecco che si ipotizza sempre più l'idea che dietro questo flirt in realtà si nasconda una "manovra commerciale" fatta per "favorire" le entrate della coppia e la loro esposizione mediatica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Del resto, questo è un periodo molto produttivo per Can e Diletta dal punto di vista lavorativo: lui è impegnato sul set dell'attesissima serie tv Sandokan mentre la conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn, sarà nel cast della seconda edizione di Celebrity Hunted, l'attesissimo reality show di Amazon Prime.