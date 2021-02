I fan hanno mille dubbi in merito ma Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare sul serio. Nella giornata del 16 febbraio un aereo con un messaggio ha sorvolato i cieli di Roma: si trattava di una romantica proposta di matrimonio da parte della stella di DayDreamer - Le ali del sogno per la bella giornalista. A mantenere alta l'attenzione sui due protagonisti arriva un Gossip dell'ultimo momento: Can è stato avvistato con la madre di Leotta in giro per Roma. I luoghi che i due hanno visitato insieme sono davvero pregni di significato.

L'attore turco con la suocera in giro per Roma

Can avrebbe perso la testa per Diletta: dopo i primi scatti social, che hanno scatenato i follower dei due giovani, adesso i due sembrerebbero pronti a una convivenza e forse anche a un matrimonio, nonostante si conoscano da poco tempo.

L'attore turco, infatti, è stato "beccato" in compagnia della suocera. Ofelia, madre di Diletta, avrebbe accompagnato colui che potrebbe essere il futuro genero in giro per la Capitale.

I luoghi visitati da due? Presto detto. Prima Ofelia e Can sarebbero stati in una gioielleria per acquistare un gioiello per la bella Diletta in occasione di San Valentino. Non è un caso che all'anulare di Leotta sarebbe comparso, proprio dopo il giorno dedicato agli innamorati, un preziosissimo anello. La madre di Leotta, secondo alcuni rumors, avrebbe dato la sua consulenza di esperta (è un architetto nonché esperta di home design) per aiutare Can ad acquistare un appartamento a Roma. I due si sono recati a visitare delle dimore nelle zone più chic della città.

Can si trova sempre più spesso in Italia e Diletta ha casa a Milano per cui non è escluso che i due vogliano trovare un nido d'amore che possa accoglierli mentre si trovano a Roma.

La proposta di matrimonio di Can

Pare quindi che la neo-coppia abbia al benedizione della famiglia Leotta, ma non per questo i dubbi dei sostenitori dell'attore si sono dissolti.

È spuntato infatti un backstage della foto che Diletta ha pubblicato per San Valentino sul suo profilo Instagram. Come mai i due innamorati avrebbero avuto una troupe dietro nel giorno più romantico dell'anno? Sui social serpeggia l'idea che si tratti di una love story costruita ad arte per attirare l'attenzione della stampa.

Neanche l'aereo che è girato ieri per i cieli di Roma ha messo a tacere tali voci.

'Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can', recitava il testo che l'aeroplano portava a seguito. I due diretti interessati non hanno confermato o smentito tali indiscrezioni, sta di fatto che la curiosità intorno alla coppia cresce di minuto in minuto.