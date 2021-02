Dopo tanti Gossip e chiacchiericci è stato Can Yaman a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che potrebbe rappresentare una vera e propria ufficializzazione del suo rapporto con Diletta Leotta. La star di DayDreamer - Le ali del sogno si è mostrato al fianco della bella presentatrice sportiva di DAZN: i due sono in un poligono di tiro e sembrano molto uniti ed affiatati. 'Coppia pericolosa' è stato l'unico ma esplicativo commento postato dall'attore turco che ha subito ricevuto una pioggia di like.

Can e Diletta: 'Coppia pericolosa'

Pare che non ci sia più spazio per i dubbi e le incertezze: Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero una coppia.

Dopo le indiscrezioni lanciate da Anna Pettinelli, che ha mostrato alcuni incontri 'segreti' dei due giovani avvenuti a Roma, adesso è l'attore di Istanbul a mostrarsi vicino alla bionda giornalista. Il commento che accompagna lo scatto è esplicativo almeno quanto l'immagine stessa: è Yaman a definire coppia quella che forma con Leotta e in più Can ha aggiunto un aggettivo tra l'ironico e il divertente. Infatti, il trentunenne turco ha aggiunto "coppia pericolosa".

Il motivo della scelta di questo aggettivo è legato strettamente al luogo in cui si trovano i due giovani: Can e Diletta sono in un poligono di tiro con tanto di sagoma e pistole. Insomma pare che l'attore e la giornalista abbiano trovato il modo di condividere più tempo possibile insieme e i reciproci interessi.

D'altra parte la presenza di Can in Italia è sempre più frequente. L'attore di DayDreamer ha diversi progetti in ballo nel nostro Paese. Can ha prestato di recente il suo volto alla pubblicità della pasta De Cecco al fianco della bella Claudia Gerini.

Yaman affascinato dalla bellezza di Leotta

Se è vero che sono stati tantissimi i like alla foto non vi sono commenti poiché l'attore, che presto sarà Sandokan, ha posto un limite sulla sua bacheca visto che aveva ricevuto messaggi negativi dopo le prime voci che lo vedevano al fianco di Leotta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Diletta, da parte sua, non ha postato alcuno scatto con Yaman sui suoi social, il motivo però è presto detto. La giornalista sportiva sta partecipando al reality di Amazon, Celebrity Hunted e quindi non potrà utilizzare i social per qualche tempo.

Come proseguirà la relazione tra i due giovani è tutto da capire: pare proprio che Yaman sia rimasto colpito da Leotta tanto da contattarla con un messaggio.

Da qui sarebbe nata la storia tra due dei volti noti più in vista del piccolo schermo. Adesso i fan attendono la conferma dell'amore, i dubbi a questo punto sono davvero pochi.