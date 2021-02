La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad alimentare polemiche. Da quando i due hanno ufficializzato la notizia del loro rapporto sentimentale, in tanti hanno storto il naso di fronte a questo amore sbocciato all'improvviso - nel giro di un mese - e ritengono che ci siano vari punti oscuri. L'ultima segnalazione social arriva dall'influencer Deianira, la quale ha sottolineato il fatto che nelle storie pubblicate sui social, i due non appaiano mai insieme e questa cosa sarebbe alquanto strana.

La segnalazione su Can Yaman e Diletta Leotta: ancora dubbi sul loro amore

Nel dettaglio, da quando Can e Diletta hanno ufficializzato su Instagram l'inizio della loro relazione, non sono mai apparsi insieme nelle storie che entrambi pubblicano quotidianamente.

Deianira ha sottolineato il fatto che, dai video apparsi sui social, è come se Can e Diletta non stessero mai da soli ma sempre in compagnia di altre persone, talvolta anche di fotografi professionisti pronti a immortalare i loro momenti d'amore.

'Sono sempre separati, mai vicini nelle storie' sottolinea Deianira su Can e Diletta

"Come mai queste storie di Diletta e Can sono sempre strane. Loro sono sempre separati, non si vedono mai insieme, vicini, in modo naturale nelle storie?" si è chiesta polemicamente Deianira sui social. Infine ha tirato in ballo anche un'altra storia pubblicata ieri sera dalla Leotta sul suo profilo, dove appare un tavolo apparecchiato per più persone, con tanto di canzone turca in sottofondo. Anche questa volta, però, non si vede l'ombra di Can Yaman.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti e, soprattutto, una presa di posizione netta da parte dei due diretti interessati, le ultime news sulla coppia rivelano che Can e Diletta starebbero pensando di andare a convivere.

Gli impegni professionali di Can e Diletta: lui sfiderà Sanremo in tv

A quanto pare, infatti, l'attore turco, star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe visionato una serie di case in zona piazza Navona a Roma, dove avrebbe intenzione di trasferirsi a breve con la sua amata.

Nel frattempo non mancano gli impegni lavorativi per entrambi. Lui, infatti, continua ad allenarsi per la fiction Sandokan, che lo vedrà protagonista.

Il prossimo mercoledì, poi, Can sfiderà addirittura il Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Mediaset, infatti, ha deciso di mandare in onda una puntata serale di DayDreamer nonostante l'agguerrita concorrenza del Festival.

La Leotta, invece, si divide tra gli impegni radiofonici, ma anche quelli da inviata sui campi di calcio per raccontare la Serie A.