Can Yaman è l'attore sex symbol del momento. Dopo aver conquistato il cuore degli spettatori di Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, si appresta a conquistare anche il gradimento del pubblico di Rai 1 e dei fan di Che Dio ci aiuti 6. La star turca, infatti, sarà il protagonista dell'ultima puntata della sesta stagione in programma giovedì 11 marzo. L'attrice Diana Del Bufalo, in una recente intervista, ha parlato della presenza di Can sul set della fiction di Rai 1 ma ha precisato subito che non è il suo tipo di uomo ideale.

Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman guest star dell'ultima puntata

Nel dettaglio, Can Yaman ha già girato le scene che lo vedranno protagonista nell'attesissimo finale di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 11 marzo su Rai 1.

L'attore turco vestirà i panni del nuovo barista del convento che non passerà affatto inosservato e verrà notato in primis da Azzurra, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi.

Tuttavia, la presenza di Can sul set della fiction con Elena Sofia Ricci, non ha destabilizzato più di tanto la bravissima Diana Del Bufalo che veste i panni di Monica in Che Dio ci aiuti 6.

Diana Del Bufalo stronca Can Yaman: 'Non è il mio tipo'

"Non è il mio tipo. A me non piacciono i belli. Piacciono vecchi, un po' bruttini e con un poco de panza" ha ammesso l'attrice parlando di Can Yaman e del suo prototipo di uomo ideale.

E così, l'attore del momento, invidiato dalle donne di mezza Italia non ha fatto breccia nel cuore della bella Diana che, tuttavia, non ha potuto non sottolineare il fatto che la presenza di Can non passi affatto inosservata.

"Te ne accorgi quando entra. E' altissimo e super fisicato" ha ammesso l'attrice che in passato è stata fidanzata con il comico e conduttore televisivo Paolo Ruffini.

In attesa di vedere come se la caverà Can nei panni di barista al convento di Che Dio ci aiuti 6, in queste ore l'attore continua ad essere al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta, che impazza sul web e sui giornali di gossip.

Le dediche d'amore di Can Yaman per Diletta Leotta

Il loro amore, infatti, tiene banco tra dubbi, sospetti e dediche social. Proprio qualche giorno fa, l'attore turco ha nuovamente stupito la sua amata, postando su Instagram uno scatto che la ritraeva durante il suo programma radiofonico, con tanto di scritta: "Gioia del mio cuore".

Insomma sembrerebbe proprio che Can abbia perso la testa per la bella Diletta, al punto che secondo le indiscrezioni i due sarebbero pronti a prendere anche casa insieme a Roma e ad intraprendere la convivenza.

Un sogno che diventerà presto realtà? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.